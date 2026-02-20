Khó của ứng viên chủ tịch Fed: Nhiều quan chức phản đối cắt giảm lãi suất, sẵn sàng tăng nếu cần

Dù các dữ liệu kinh tế gần đây phần nào ủng hộ quan điểm nới lỏng lãi suất, ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh được cho là sẽ đối mặt với nhiều tranh luận khi quay lại ngân hàng trung ương.

Ông Kevin Warsh từng là Thống đốc Fed dưới thời Chủ tịch Ben Bernanke. Ông được Tổng thống Donald Trump đề cử thay thế ông Jerome Powell vào mùa xuân năm nay. Việc đề cử này được xem là tín hiệu cho thấy lãi suất cơ bản có thể giảm. Tổng thống Trump nhiều lần cho biết ông muốn người kế nhiệm ông Powell cởi mở hơn với việc cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu gần đây tạo thêm cơ sở cho lập luận này. Kỳ vọng lạm phát hiện cao hơn mục tiêu 2% nhưng không tăng mạnh như lo ngại. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2% trong tháng 1 trên cơ sở đã điều chỉnh theo mùa và tăng theo năm đạt 2,4%. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Diễn biến này cho thấy thuế quan của Mỹ không tạo ra cú tăng giá đột biến như nhiều người lo ngại.

Báo cáo việc làm tháng 1 cũng tích cực hơn dự kiến. Nền kinh tế tạo thêm 130.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định. Tuy nhiên, thị trường cho rằng xu hướng cơ bản của thị trường lao động vẫn là tuyển dụng thấp và sa thải thấp. Việc ủng hộ cắt giảm lãi suất sẽ dựa trên việc lạm phát tương đối ổn định, trong khi việc làm có dấu hiệu suy yếu. Đây là hai mục tiêu trong nhiệm vụ kép của Fed.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy một số thành viên không chỉ do dự với việc cắt giảm lãi suất mà còn để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu điều kiện thị trường cho phép.

Biên bản cho biết “hầu hết” thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất cơ bản trong phạm vi 3,5% - 3,75%. Mức này được đánh giá nằm trong vùng trung lập. Lãi suất trung lập là mức không kích thích cũng không kìm hãm nền kinh tế.

Biên bản cũng nêu khả năng điều chỉnh tăng lãi suất nếu lạm phát duy trì trên mục tiêu. Một số thành viên cho biết họ ủng hộ cách mô tả hai chiều đối với quyết định lãi suất trong tương lai. Điều này phản ánh khả năng nâng mục tiêu lãi suất quỹ liên bang nếu cần thiết.

Mục tiêu lạm phát 2% được Fed công bố rõ ràng từ năm 2012 dưới thời ông Bernanke. Biên bản cho thấy nhiều thành viên không muốn chệch khỏi cam kết này. Một số người cảnh báo rằng nới lỏng chính sách khi lạm phát còn cao có thể bị hiểu là giảm cam kết với mục tiêu 2%. Điều này có thể khiến lạm phát neo ở mức cao hơn.

Một số ý kiến cũng cho rằng Fed cần duy trì tính độc lập. Nếu FOMC giảm lãi suất trong bối cảnh không phù hợp với nhiệm vụ, thị trường có thể đặt câu hỏi về động cơ chính sách.

Dù vậy, biên bản cũng ghi nhận quan điểm cho rằng thị trường lao động có thể xấu đi trong khi lạm phát tiếp tục giảm. Một số thành viên cảnh báo chính sách quá thắt chặt có thể khiến thị trường lao động suy yếu thêm.

Chuyên gia kinh tế trưởng Gregory Daco của EY-Parthenon cho rằng sự khác biệt giữa các thành viên có quan điểm ôn hòa và diều hâu sẽ tạo ra những diễn biến đáng chú ý nếu ông Warsh được phê chuẩn làm Chủ tịch Fed.

Ông Daco nhận định ông Warsh có thể bị nhìn nhận là người có khuynh hướng nới lỏng. Tuy nhiên, ông sẽ cần chứng minh quan điểm của mình dựa trên nền tảng kinh tế thay vì yếu tố chính trị. Ông cũng cần thuyết phục một ủy ban có xu hướng thận trọng và thoải mái với mức lãi suất gần trung lập.

Chủ tịch Fed chỉ là một trong 12 thành viên có quyền bỏ phiếu về lãi suất. Tuy nhiên, vai trò của Chủ tịch là định hướng và tạo đồng thuận trong ủy ban.

Nhà kinh tế trưởng Paul Donovan của UBS nhận định biên bản cuộc họp cho thấy nhiều quan điểm khác nhau: ý kiến ủng hộ cắt giảm lãi suất; ý kiến ủng hộ tạm dừng dài hạn; ý kiến để ngỏ khả năng tăng lãi suất. Ông cho rằng biên bản vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất, nhưng khả năng nới lỏng ngay lập tức khó có thể xảy ra.

Theo Fortune