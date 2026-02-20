Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã quá mệt vì phải diễn, giới trẻ Trung Quốc bắt đầu "sống thật" ngày Tết

20-02-2026 - 09:15 AM | Tài chính quốc tế

Cuối cùng nhiều người trẻ đã chọn chân thành đi qua ngày lễ này theo cách riêng của mình.

Tết Nguyên đán là dịp quan trọng để đoàn viên, nhưng với nhiều người trẻ tại Trung Quốc, việc phải đối mặt với đủ loại họ hàng lại trở thành một gánh nặng. Ngày càng có nhiều người quyết định sống thật với chính mình, dù là một mình đi du lịch nước ngoài thư giãn hay từ chối mua những hộp quà biếu cao cấp đắt đỏ. Trong mắt họ, Tết không còn là một "sàn diễn" xã hội mà là khoảng thời gian để an ủi cảm xúc và nghỉ ngơi thân tâm.

Một bài viết trên trang truyền thông "36Kr" của Trung Quốc chỉ ra rằng, trên bảng tin WeChat, có thể thấy ngày càng nhiều người chọn ăn Tết ở một nơi xa, thậm chí là một mình đi nghỉ dưỡng để tận hưởng niềm vui độc hành. Nói cách khác, nhiều thanh niên Trung Quốc đang tự chủ lựa chọn và sắp xếp hình thức đón Tết cho riêng mình.

Đã quá mệt vì phải diễn, mọi người bắt đầu "sống thật" ngày Tết - Ảnh 1.

Tết vừa là kịch bản tiêu dùng lớn nhất trong năm, vừa là bài kiểm tra áp lực cho mối quan hệ giữa các thế hệ. Khi thế hệ cha mẹ vẫn dùng tiêu chuẩn "Tết là phải thế này" để đánh giá con cái, thì người trẻ đã bắt đầu "bỏ phiếu bằng chân", chủ động thoát khỏi kiểu ăn Tết bị định nghĩa bởi tiêu dùng. Sự rạn nứt này không chỉ là vấn đề tiền tiêu vào đâu, mà là sự phân hóa về giá trị quan: Sống vì ai?

Thứ không thể thiếu trong dịp Tết của thế hệ cha mẹ là thuốc lá và rượu cao cấp (để biếu), thực phẩm chức năng có thương hiệu (để tỏ ra sang trọng), trang sức vàng bạc (để có thể diện), hộp quà hạt khô (để qua lại lễ nghĩa). Bản chất của những việc này là chi trả cho đánh giá của người khác. Ngược lại, tiêu dùng Tết của thế hệ Z Trung Quốc năm 2026 là nến thơm (giúp ngủ ngon, giải tỏa áp lực), thẻ tập gym năm (cho sức khỏe thân tâm), mô hình mù blind box (bạn đồng hành cảm xúc), bữa cơm tất niên một mình (nghi thức chiều chuộng bản thân). Thực tế, họ đang chi trả cho cảm xúc của chính mình.

Dữ liệu từ Meituan cho thấy, hai tuần trước Tết năm nay, lượng tìm kiếm mua chung các dịch vụ làm tóc, làm móng, spa tăng vọt. Trên danh sách bán hàng của Dingdong Maicai và Hema, hoa tươi, nến thơm, thiết bị thể thao và các combo bữa tối tất niên cho thú cưng đang chiếm lĩnh giỏ hàng của thế hệ "9x" và "10x".

Thế hệ trước có thể chịu đựng việc "diễn" cho hợp cảnh, nhưng người trẻ Trung Quốc hiện nay thì không. Cuộc sống của họ đã đủ mệt mỏi với nhịp độ làm việc "996" (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần), sự tương phản giữa giá nhà cao và lương thấp, nỗi lo âu nghề nghiệp tuổi 35... Tết lẽ ra là thời gian nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại biến thành chiến trường thứ hai của những mối quan hệ xã giao.

Quan trọng hơn, thế hệ trẻ này đã nhìn thấy bộ mặt chân thực của con người. Họ xem vô số những cuộc đời không hoàn hảo nhưng chân thực trên mạng, họ biết rằng không phải ai cũng phải kết hôn ở tuổi 25, mua nhà ở tuổi 30 hay tự do tài chính ở tuổi 35. Vì vậy, khi kịch bản "cuộc đời chuẩn mực" đó lại được diễn ra vào dịp Tết, họ sẽ phản kháng theo bản năng: "Dựa vào đâu mà phải sống theo kịch bản của các người? Không diễn thì trời cũng chẳng sập."

Đã quá mệt vì phải diễn, mọi người bắt đầu "sống thật" ngày Tết - Ảnh 2.

Giới trẻ Trung Quốc ngày càng có xu hướng trải qua ngày lễ thực sự để nghỉ ngơi và dành cho mình

Có người chọn kiểu ăn Tết hòa giải: về nhà 3 ngày thay vì 7 ngày, chỉ gặp những người thân thiết nhất, trao đổi trước với bố mẹ rằng không muốn bị sắp xếp xem mắt. Có người chọn kiểu ăn Tết tự do: ngủ đến khi tự tỉnh, thoải mái đi dạo phố, ăn một bữa tất niên chỉ chuẩn bị cho riêng mình.

Cũng có người chọn "ăn Tết ngược": mời bố mẹ đến thành phố mình đang sống, cùng ăn Tết với những người bạn tại đó. Cuộc điều tra của tờ Beijing News với 1018 người trẻ cho thấy, lượng đơn đặt hàng "Tết ngược" và du lịch dịp Tết đã tăng vọt trong 3 năm liên tiếp.

Đối với giới trẻ Trung Quốc, mấu chốt của Tết không nằm ở hình thức, mà là cuối cùng họ cũng có thể chân thành đi qua ngày lễ này theo cách riêng của mình.

Nguồn: ETtoday

Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
14 năm khoét núi, hơn 150.000 “bể bơi” nước tràn vào khi đào hầm: Láng giềng Việt Nam sắp hoàn thành tuyến đường đi hơn 300 km chỉ mất 4 tiếng rưỡi

14 năm khoét núi, hơn 150.000 “bể bơi” nước tràn vào khi đào hầm: Láng giềng Việt Nam sắp hoàn thành tuyến đường đi hơn 300 km chỉ mất 4 tiếng rưỡi Nổi bật

Tố Ukraine cố tình đóng băng đường ống dẫn dầu Nga, quốc gia EU cắt nguồn cung dầu cho Kiev, tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tố Ukraine cố tình đóng băng đường ống dẫn dầu Nga, quốc gia EU cắt nguồn cung dầu cho Kiev, tuyên bố tình trạng khẩn cấp Nổi bật

Giá vàng neo cao khi nhà đầu tư ‘căng mắt’ theo dõi lãi suất Fed và biến động địa chính trị

Giá vàng neo cao khi nhà đầu tư ‘căng mắt’ theo dõi lãi suất Fed và biến động địa chính trị

08:50 , 20/02/2026
Một nửa dân số không có điện vẫn cố làm xe điện, kỳ lạ quốc gia từng vỡ nợ thì nay đặt cược vào EV để mong đổi đời

Một nửa dân số không có điện vẫn cố làm xe điện, kỳ lạ quốc gia từng vỡ nợ thì nay đặt cược vào EV để mong đổi đời

08:04 , 20/02/2026
Quốc gia "hạnh phúc nhất thế giới" ra quyết định khiến thế giới ngỡ ngàng: Sau 1 năm, cái kết thành phũ phàng

Quốc gia "hạnh phúc nhất thế giới" ra quyết định khiến thế giới ngỡ ngàng: Sau 1 năm, cái kết thành phũ phàng

07:31 , 20/02/2026
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án chung thân

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án chung thân

07:13 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên