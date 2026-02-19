Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Sát thủ ven bờ" của Iran đón lõng tàu sân bay Mỹ?

19-02-2026 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran trở thành biến số đáng ngại với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động gần hải phận nước này.

Các hoạt động gần đây của tàu sân bay Mỹ quanh Iran đã đẩy cuộc đối đầu dưới lòng biển tại vịnh Ba Tư vào thế "nóng" hơn bao giờ hết, đúng lúc các tàu ngầm mini của Iran đạt đến độ hoàn thiện về năng lực tác chiến.

Iran hiện sở hữu khoảng 28 - 30 tàu ngầm, phần lớn là các loại mini được thiết kế riêng cho địa hình hiểm trở của vùng Vịnh.

"Sát thủ ven bờ" của Iran đón lõng tàu sân bay Mỹ?- Ảnh 1.

Tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran. Ảnh: IRNA

Dù khó so kè trực tiếp với hải quân Mỹ, tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran được đánh giá là vẫn có thể gây ra nhiều trở ngại tác chiến, buộc Mỹ phải huy động năng lực chống ngầm và đặt các tàu chiến quan trọng vào thế cảnh giác cao độ trong vùng nước nông, hẹp.

Theo trang Army Recognition, tàu ngầm mini lớp Ghadir vốn được thiết kế nhằm phục kích ở vùng nước nông tại vịnh Ba Tư, dành cho hoạt động tác chiến ven bờ ở điều kiện khắc nghiệt.

Với lượng giãn nước chỉ khoảng 117 tấn khi nổi và 125 tấn khi lặn, kích thước nhỏ gọn của tàu này rất phù hợp với vùng nước nông và đáy biển gồ ghề của vịnh Ba Tư. Đây là nơi các tàu ngầm cỡ lớn có nguy cơ bị mắc cạn và là nơi các thiết bị dò tìm sóng âm (sonar) hoạt động cực kỳ chập chờn.

Chiến lược của Iran rất rõ ràng: Vịnh Ba Tư không phải là đại dương mênh mông; đó là một mê cung gồm các thềm lục địa, các tuyến phân luồng giao thông, đảo, cơ sở hạ tầng dầu khí và vô số tiếng ồn do mật độ tàu thuyền thương mại dày đặc.

Trong môi trường đó, thay vì đóng vai thợ săn trên biển lớn, loại tàu ngầm này giống như một "sát thủ ven bờ" tàng hình, ẩn mình để tung đòn phục kích rồi rút lui chớp nhoáng.

Nhiều phân tích cho thấy tàu ngầm mini lớp Ghadir có mối liên hệ với Triều Tiên, dựa trên lớp tàu Yono.

"Sát thủ ven bờ" của Iran đón lõng tàu sân bay Mỹ?- Ảnh 2.

Bản vẽ của tàu ngầm lớp Ghadir. Ảnh: Iran Press

Một số ước tính đáng tin cậy cho rằng Iran đang vận hành từ 20 - 23 chiếc loại này.

Đối với các nhà hoạch định quân sự Mỹ, con số chính xác không quan trọng bằng hiệu ứng vận hành: có đủ số lượng tàu để bố trí tại nhiều điểm nghẽn cùng lúc và chấp nhận tổn thất trong một cuộc chiến cường độ cao.

Dù bị hạn chế về thời gian hoạt động và không gian cho thủy thủ đoàn, tàu ngầm mini lớp Ghadir sở hữu sức mạnh đáng kể so với kích thước.

Hệ thống truyền động diesel - điện giúp tàu vận hành cực êm bằng năng lượng pin, phù hợp với các đợt xuất kích ngắn từ căn cứ ven bờ để tiến vào khu vực phục kích đã định sẵn.

Tàu ngầm mini lớp Ghadir được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 mm, có thể sử dụng ngư lôi hạng nặng Valfajr hoặc ngư lôi siêu khoang Hoot tốc độ cao. Ngoài ra, lớp tàu này có khả năng rải lôi bí mật và đưa đón đặc công nước.

Theo nguồn tin của CBS News, các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng quân đội sẵn sàng tấn công Iran sớm nhất là vào ngày 21-2. Tuy nhiên, thời điểm triển khai hành động quân sự có thể kéo dài hơn so với mốc thời gian này.

Hiện ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong 3 ngày tới, Lầu Năm Góc sẽ sơ tán bớt nhân sự tại Trung Đông về Mỹ hoặc châu Âu để phòng ngừa Iran phản công. Các nguồn tin nhấn mạnh đây là hoạt động điều quân định kỳ, chưa phải dấu hiệu tấn công ngay lập tức.


Theo Huệ Bình

Người Lao Động

