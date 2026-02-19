Nga nói gì sau cuộc đàm phán ba bên lần ba về Ukraine

Ông Vladimir Medinsky - Trưởng đoàn đàm phán Nga về giải quyết vấn đề Ukraine.

Cuộc đàm phán ba bên lần ba về giải quyết vấn đề Ukraine diễn ra hôm 17/2, tại khách sạn InterContinental, ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận quốc tế quan trọng, đã kết thúc sau hai ngày làm việc căng thẳng.

Dưới đây là những thông tin chính về các cuộc thảo luận:

Những phát ngôn của ông Vladimir Medinsky - Trưởng đoàn đàm phán Nga kiêm trợ lý tổng thống

Ông Medinsky nói với các nhà báo rằng, các cuộc đàm phán về giải quyết vấn đề Ukraine tại Geneva diễn ra khó khăn nhưng mang tính chuyên nghiệp.

Ông nói thêm rằng, một cuộc họp khác về việc giải quyết vấn đề Ukraine sẽ sớm diễn ra.

Thông báo của Điện Kremlin

Phái đoàn Nga thường xuyên cập nhật tiến độ các cuộc thảo luận trực tiếp cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov từ chối bình luận về câu hỏi của một nhà báo về việc liệu một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có được thảo luận trong các cuộc tham vấn hay không.

Về đàm phán

Cuộc đàm phán diễn ra kín đáo tại khách sạn InterContinental, nơi vốn là địa điểm truyền thống tổ chức các cuộc thảo luận quốc tế quan trọng.

Các cuộc thảo luận được tổ chức theo hình thức song phương và ba bên: Nga-Mỹ, Nga-Ukraine và Nga-Mỹ-Ukraine. Các cuộc họp kéo dài 6 giờ.

Theo nguồn tin, ngày đầu tiên đàm phán diễn ra rất căng thẳng trong 4 tiếng.

Có thông tin cho rằng, sau các cuộc họp, các đoàn đại biểu đã báo cáo kết quả đàm phán cho chính quyền thủ đô của mình.

Vào ngày thứ hai, các cuộc họp diễn ra trong khoảng hai giờ.

Các cuộc họp trước đó

Vòng tham vấn ba bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 23 và 24/1.

Phái đoàn Nga do ông Igor Kostyukov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu, dẫn đầu.

Vòng đàm phán ba bên thứ hai cũng được tổ chức tại Abu Dhabi vào ngày 4 và 5/2.

Sau các cuộc đàm phán đó, đặc phái viên Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, cho biết, Moscow và Kiev đã nhất trí trao đổi 314 tù binh chiến tranh.