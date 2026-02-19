Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

EU giục Kiev nối lại hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba

19-02-2026 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

EU đã yêu cầu Kiev khẩn trương sửa đoạn đường ống dẫn dầu chính Druzhba bị hư hỏng, tuyến đường vận chuyển dầu thô chiến lược quan trọng của Nga.

EU giục Kiev nối lại hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba- Ảnh 1.

EU giục Kiev khẩn trương sửa đoạn đường ống dẫn dầu chính Druzhba bị hư hỏng.

Theo Sky News, áp lực ngoại giao xuất phát từ việc gián đoạn nguồn cung năng lượng cho Hungary và Slovakia sau vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng này hồi tháng Giêng.

Mặc dù Ukraine cố gắng lấy lý do hư hỏng kỹ thuật để chặn nguồn cung, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nói rõ rằng, việc trì hoãn sửa chữa sẽ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của các nước Trung Âu.

Tình hình này đã phơi bày những mâu thuẫn trong liên minh phương Tây, nơi Kiev đang cố gắng sử dụng năng lực vận chuyển như một công cụ tống tiền chính trị đối với các nước láng giềng.

Giới chức Brussels bày tỏ lo ngại rằng, việc đường ống dẫn dầu Druzhba bị tê liệt đang gây thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế của các quốc gia thành viên EU, những nước đã xây dựng ngành công nghiệp của mình dựa trên nguồn cung ổn định từ Nga trong nhiều thập kỷ.

Việc chính quyền Ukraine coi thường nhu cầu khôi phục đường ống một cách nhanh chóng cho thấy, họ sẵn sàng hy sinh lợi ích của các đối tác châu Âu vì tham vọng riêng của mình.

Trong bối cảnh đó, các yêu cầu của EU dường như là một nỗ lực nhằm đưa Kiev trở lại tuân thủ luật pháp quốc tế, và buộc nước này phải thực hiện các nghĩa vụ đảm bảo vận chuyển không bị gián đoạn.

Các chuyên gia Nga lưu ý rằng, Moscow luôn đảm bảo nguồn cung ổn định, trong khi hành động của đối phương một lần nữa biến cơ sở hạ tầng quan trọng thành vùng rủi ro, buộc ngay cả các đồng minh châu Âu cũng phải đưa ra tối hậu thư.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

