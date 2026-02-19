Tham vọng trở thành cường quốc công nghệ của Trung Quốc

Nhân viên Unitree Robotics giao lưu với các võ sĩ tại Gala Tết Nguyên đán 2026 của Đài truyền hình Trung Quốc CCTV.

Màn trình diễn đỉnh cao của robot hình người

Những robot hình người biết nhào lộn, sử dụng côn nhị khúc đã làm say mê và kinh ngạc khán giả tại chương trình truyền hình mừng năm mới thường niên của Trung Quốc, với những màn vũ đạo võ thuật đẹp mắt.

Những chuyển động uyển chuyển, sự nhanh nhẹn và khả năng khắc phục lỗi của robot thuộc công ty Unitree Robotics của Trung Quốc, khi chúng thực hiện các cú đá và nhào lộn trên sân khấu cùng với các võ sĩ trẻ trong suốt buổi phát sóng, đã vượt trội hơn hẳn so với những động tác xoay khăn và bước chân chậm chạp, cứng nhắc của các mẫu Unitree đã trình diễn năm ngoái, và nhận được nhiều sự tán thưởng.

Và không chỉ có Unitree. Trong chương trình Gala Tết Nguyên đán của đài truyền hình quốc gia CCTV năm nay, năng lực công nghệ ngày càng phát triển của Trung Quốc - và sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực công nghệ cao đã được thể hiện rõ nét.

Đây không phải là chủ đề mới tại sự kiện này, chương trình truyền hình lớn nhất Trung Quốc, có tầm cỡ tương đương với Super Bowl về quy mô chương trình truyền hình. Chủ đề nhấn mạnh tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc chuyển mình thành một cường quốc công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh rộng rãi với Mỹ.

Một số công ty robot lớn đã giành được những vị trí đáng mơ ước trong buổi Gala kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ.

Những robot hình người của MagicLab đã trình diễn vũ đạo trong khi các ngôi sao nhạc pop người thật hát bài “We are made in China” trong một tiết mục mang tên “Tương lai sản xuất thông minh”.

Những chú chó robot của công ty được mặc trang phục gấu trúc trong một tiết mục khác.

Công ty Noetix Robotics đã trình diễn khả năng tạo ra người máy hình người giống hệt người thật, với một nữ diễn viên tự mình điều khiển phiên bản người máy của chính mình trong một tiểu phẩm hài.

Và robot của công ty Galbot có trụ sở tại Bắc Kinh đã cho thấy khả năng thực hiện các công việc hàng ngày như bóc vỏ quả óc chó, xiên xúc xích và gấp quần áo.

Thúc đẩy công nghiệp

Cuộc chạy đua hoàn thiện robot và tự động hóa là một phần trong nỗ lực sâu rộng của Bắc Kinh nhằm nâng cấp năng lực sản xuất của đất nước, và bảo vệ vị thế là "công xưởng của thế giới" trong kỷ nguyên mới của công nghệ cao, chi phí lao động tăng cao và lực lượng lao động ngày càng thu hẹp.

Mặc dù người máy hình người cho đến nay chủ yếu xuất hiện trong các sự kiện mới lạ và giải trí như buổi trình diễn hôm 16/2, chúng cũng đang được thử nghiệm trên dây chuyền lắp ráp, tại các trung tâm hậu cần và phòng thí nghiệm khoa học. Hàng chục công ty đang nỗ lực phát triển trong một lĩnh vực được trợ cấp rất nhiều.

Năm ngoái là năm mà công chúng đã quen với việc thấy người máy ngày càng thành thạo hơn trong việc di chuyển, xuất hiện như những vật trưng bày trong các sự kiện thể thao quảng bá và các sự kiện khác.

Nhưng năm 2026 được xem là năm mà công việc nghiên cứu ứng dụng thực tế của chúng, đặc biệt là trong công nghiệp, sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

CEO của Unitree, ông Wang Xingxing, đã đề cập đến tầm quan trọng của sự kiện này đối với ngành công nghiệp trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước sau buổi dạ tiệc.

“Trong một hoặc hai tháng qua, cá nhân tôi đã phải chịu khá nhiều áp lực. Chúng tôi phải thể hiện một màn trình diễn tốt hơn đáng kể so với năm ngoái.

Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua những nỗ lực của công ty chúng tôi và thông qua những nỗ lực chung của toàn xã hội, chúng tôi có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp robot”, ông Xingxing nói.