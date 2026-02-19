Nga, Iran tập trận chung trên biển

Ông Maghsoudloo lưu ý, mục tiêu chính của các cuộc tập trận này là thực hành hợp tác trong việc chống lại các mối đe dọa an ninh hàng hải, đặc biệt là bảo vệ tàu thương mại và tàu chở dầu, cũng như trong cuộc chiến chống khủng bố trên biển.

Cuộc tập trận chung sẽ do Hải quân Iran đăng cai tổ chức tại thành phố cảng Bandar Abbas.

Một chỉ huy Hải quân Nga - ông Alexey Sergeev - nhấn mạnh mối quan hệ "thân thiện và gần gũi" giữa Mátxcơva và Tehran, nói rằng hai nước có khả năng giải quyết "nhiều vấn đề và thách thức trên biển và ven biển" thông qua hợp tác.

Theo hãng thông tấn Fars , cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các tàu quân sự Iran, cũng như tàu hộ vệ lớp Steregushchiy Stoikiy của Hải quân Nga.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó ngày 17/2, khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang diễn ra ở Geneva (Thuỵ Sĩ), truyền thông đưa tin Iran đã tạm thời đóng cửa một phần Eo biển Hormuz, tuyến đường cung cấp dầu mỏ toàn cầu quan trọng, do "các biện pháp phòng ngừa an ninh" khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Sau đó, truyền thông nhà nước cho biết, eo biển chỉ bị đóng cửa trong vài giờ, mà không nói rõ liệu đã mở lại hay chưa.