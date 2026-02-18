Iran: Đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ tại Thụy Sĩ

Ngoại trưởng Thụy Sĩ và Ngoại trưởng Iran (trái) trong cuộc gặp song phương tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, dù đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân, điều đó không có nghĩa là một thỏa thuận sắp đạt được.

"Nhiều ý tưởng khác nhau đã được trình bày và những ý tưởng này đã được thảo luận nghiêm túc. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận chung về một số nguyên tắc chỉ đạo" - ông Araqchi nói với truyền thông Iran sau khi các cuộc đàm phán kết thúc tại Geneve, Thụy Sĩ.

Một quan chức Mỹ cho biết: "Đã có tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần thảo luận". Iran sẽ đưa ra các đề xuất chi tiết trong 2 tuần tới để thu hẹp khoảng cách trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp diễn ra giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - và Ngoại trưởng Araqchi với sự trung gian của Oman. Nhà Trắng không trả lời các câu hỏi về cuộc gặp này.

(Ảnh: AP)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng Iran và Mỹ đã ra về với "những bước tiếp theo rõ ràng".

Ngay khi các cuộc đàm phán hạt nhân bắt đầu diễn ra vào ngày 17/2, truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran đã tạm thời đóng cửa một phần eo biển Hormuz do "các biện pháp phòng ngừa an ninh" trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở đó. Sau đó, truyền thông nhà nước cho biết eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trong vài giờ, nhưng không nói rõ liệu nó đã được mở cửa hoàn toàn hay chưa.

Đáp lại những bình luận của Tổng thống Trump rằng việc "thay đổi chế độ" ở Iran có thể là lựa chọn tốt nhất, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (86 tuổi) cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm lật đổ chính phủ của ông đều sẽ thất bại.

Phát biểu tại một hội nghị giải trừ quân bị ở Geneve sau các cuộc đàm phán hạt nhân, Ngoại trưởng Araqchi nói rằng một "cơ hội mới" đã mở ra và ông hy vọng các cuộc thảo luận sẽ dẫn đến một giải pháp bền vững đảm bảo sự công nhận đầy đủ các quyền hợp pháp của Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ tham gia gián tiếp vào các cuộc đàm phán ở Geneve và tin rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận.