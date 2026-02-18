Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tranh cãi dịch vụ thuê người 'lạy thay' dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

18-02-2026 - 13:59 PM | Tài chính quốc tế

Ứng dụng việc vặt tại Trung Quốc gỡ dịch vụ “lạy thay” dịp Tết sau làn sóng chỉ trích, làm dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa tiện ích số và giá trị truyền thống.

Một ứng dụng việc vặt tại Trung Quốc đã gỡ bỏ dịch vụ cho phép người dùng thuê người lạ đến lạy chúc Tết thay mình trước người thân, sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng, đồng thời làm dấy lên tranh luận về ngành “thuê gì cũng có”.

Theo quảng cáo ban đầu, người dùng có thể thuê lao động thời vụ đến nhà người thân lớn tuổi để thay mình quỳ lạy, chúc Tết và tặng quà. Hình ảnh minh họa cho thấy nhân viên mặc đồng phục giao việc quỳ gối, cúi lạy gần chạm trán xuống sàn trước một cặp vợ chồng cao tuổi. Phản ứng trên mạng nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang chỉ trích, chế giễu.

“Đạo hiếu không thể đem ra mua bán”, một người dùng Weibo bình luận.

Quảng cáo của công ty UU Paotui về các gói dịch vụ cung cấp cho dịp Tết, trong đó có gói dịch vụ thay khách hàng cúi lạy người thân. (Ảnh: QQ.COM)

Thăm hỏi, chúc Tết người thân là truyền thống quan trọng của dịp Tết Nguyên đán, dù nghi thức lạy hiện nay không còn phổ biến rộng rãi.

Ứng dụng UU Paotui, có trụ sở tại tỉnh Hà Nam, cho biết đã “tự nguyện gỡ bỏ dịch vụ gây tranh cãi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng”. Gói dịch vụ này có giá 999 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) cho 2 giờ, bao gồm mua quà, trao quà, thực hiện nghi thức truyền thống và gửi lời chúc may mắn tới người thân. Công ty cũng cam kết hoàn tiền và bồi thường cho khách đã đặt trước.

Doanh nghiệp giải thích dịch vụ nhằm hỗ trợ những người sống xa gia đình hoặc gặp khó khăn di chuyển duy trì phong tục. Trong một bài quảng bá, nền tảng thậm chí gợi ý thay việc gặp mặt trực tiếp bằng ứng dụng để tránh “áp lực giao tiếp” dịp Tết.

Các dịch vụ làm thay tại Trung Quốc khá phổ biến nhờ chi phí lao động tương đối thấp và nhu cầu tiện lợi cao ở đô thị. Ngoài dịp Tết, người dùng có thể thuê người đi cùng vào bệnh viện, cho thú cưng ăn hoặc xếp hàng tại nhà hàng.

Tuy nhiên, một bài bình luận trên Nhân Dân nhật báo nhận định dịch vụ lạy thay là “khó chấp nhận” và kêu gọi tăng cường giám sát lĩnh vực này. Bài viết nhấn mạnh đổi mới cần đáp ứng nhu cầu xã hội nhưng không được làm xói mòn các chuẩn mực văn hóa, đồng thời cảnh báo một số hình thức thuê người làm thay, như đi làm hộ, có thể phát sinh rủi ro pháp lý.

Theo Diễm Châu/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed: Lãi suất có thể thấp hơn nữa trong năm 2026

Quan chức Fed: Lãi suất có thể thấp hơn nữa trong năm 2026 Nổi bật

Tách khỏi lưới điện Nga, quốc gia EU chịu giá năng lượng cao giữa mùa đông lạnh bất thường, người dân cạn kiệt củi khô để sưởi ấm

Tách khỏi lưới điện Nga, quốc gia EU chịu giá năng lượng cao giữa mùa đông lạnh bất thường, người dân cạn kiệt củi khô để sưởi ấm Nổi bật

Vì sao nhiều thương hiệu quyền lực nhất thế giới đều chọn biểu tượng con ngựa?

Vì sao nhiều thương hiệu quyền lực nhất thế giới đều chọn biểu tượng con ngựa?

13:10 , 18/02/2026
Bị ép mua chíp nhớ giá cao, Apple mạo hiểm tìm mua chip Trung Quốc để trang bị cho iPhone

Bị ép mua chíp nhớ giá cao, Apple mạo hiểm tìm mua chip Trung Quốc để trang bị cho iPhone

12:19 , 18/02/2026
Một 'khách sộp' của Nga bất ngờ vây bắt 3 tàu chở dầu, Moscow lọt tầm ngắm

Một 'khách sộp' của Nga bất ngờ vây bắt 3 tàu chở dầu, Moscow lọt tầm ngắm

11:32 , 18/02/2026
Nhận hàng triệu USD, quốc gia EU 'thả tự do' cho tàu dầu Nga sau khi truy đuổi

Nhận hàng triệu USD, quốc gia EU 'thả tự do' cho tàu dầu Nga sau khi truy đuổi

10:43 , 18/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên