Bị ép mua chíp nhớ giá cao, Apple mạo hiểm tìm mua chip Trung Quốc để trang bị cho iPhone

Apple được cho là đang cân nhắc hợp tác với hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc là Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) và ChangXin Memory Technologies (CXMT), trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực giá từ các nhà cung cấp truyền thống.

Hiện nay, nguồn cung DRAM cho iPhone chủ yếu đến từ Samsung Electronics, chiếm khoảng 60% cho dòng iPhone 17, phần còn lại do SK hynix và Micron Technology đảm nhiệm. Ở mảng NAND, Apple phụ thuộc vào Samsung, SK hynix và Kioxia.

Apple đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung chip nhớ cho iPhone giữa cơn bão giá

Dù Apple đã đảm bảo đủ nguồn NAND đến hết quý I/2026 và DRAM đến nửa đầu năm 2026, các điều khoản giá mới đang gây sức ép đáng kể. Kioxia được cho là chỉ chấp nhận cung cấp NAND trong quý hiện tại với mức giá gấp đôi trước đây và yêu cầu đàm phán lại theo từng quý thay vì theo chu kỳ 6 tháng.

Cách định giá này khiến kế hoạch kiểm soát chi phí linh kiện của Apple trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi hãng muốn tránh tăng giá các phiên bản bộ nhớ cơ bản của thế hệ iPhone tiếp theo.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng nhận định Apple có thể chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận để duy trì thị phần trong bối cảnh thị trường biến động. Tuy nhiên, việc phải thương lượng giá bộ nhớ liên tục làm gia tăng rủi ro đối với lợi nhuận. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây, CEO Tim Cook cho biết công ty đã “sắp xếp” đủ nguồn cung bộ nhớ và có nhiều công cụ để đảm bảo linh kiện cần thiết.

Chip nhớ từ các công ty Trung Quốc như YMTC và CXMT đang được Apple xem xét lựa chọn

Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận YMTC và CXMT được xem là nước đi nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán với các nhà cung cấp lớn. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách công nghệ, trong đó CXMT chuẩn bị sản xuất hàng loạt chip HBM3, còn ở mảng NAND, khoảng cách kỹ thuật với các đối thủ phương Tây được đánh giá là không còn quá lớn.

Điều thú vị là vừa mới vài ngày trước đây, cả YMTC và CXMT đều được đưa ra khỏi danh sách hạn chế của Lầu Năm Góc, giúp mở đường cho việc nhập khẩu các sản phẩm chip nhớ của 2 công ty Trung Quốc này vào Mỹ trở nên dễ dàng hơn.

Động thái thăm dò hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc vì vậy vừa là nỗ lực giảm áp lực giá, vừa là phép thử trong cuộc thương lượng căng thẳng giữa Apple và các “ông lớn” chip nhớ toàn cầu.