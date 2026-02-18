Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Iran có thể gửi một phần uranium làm giàu đến Nga

18-02-2026 - 21:33 PM | Tài chính quốc tế

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các nhà ngoại giao Mỹ, Iran và khu vực cho biết, Tehran có thể gửi một phần uranium làm giàu của mình đến nước thứ ba, chẳng hạn như Nga.

(Ảnh: Getty Images)

Theo tờ báo, các quan chức Iran cũng gợi ý rằng họ có thể tạm dừng làm giàu uranium tối đa 3 năm, và đề xuất thành lập một liên minh khu vực sản xuất các tấm nhiên liệu từ uranium làm giàu để sử dụng trong nước.

Tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Mátxcơva sẵn sàng tiếp nhận uranium từ Iran nếu Tehran đồng ý. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Lời đề nghị vẫn còn đó. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng kho dự trữ này thuộc về Iran”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran giải tán chương trình hạt nhân và giao nộp kho dự trữ uranium làm giàu, một đề xuất mà Tehran đã bác bỏ. Các quan chức Iran khẳng định, việc làm giàu uranium là quyền của nước này và chỉ nhằm mục đích dân sự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết sau cuộc đàm phán hôm 17/2, mặc dù hai bên đã đạt được “sự hiểu biết chung về các nguyên tắc cơ bản”, nhưng việc soạn thảo một thỏa thuận chính thức sẽ “khó khăn hơn”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói rằng các cuộc đàm phán là một bước tiến tích cực, nhưng lưu ý “tổng thống đã đặt ra một số 'lằn ranh đỏ' mà người Iran chưa sẵn sàng thừa nhận và giải quyết”.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều hai nhóm tàu sân bay tấn công đến Trung Đông, với việc ông Trump ám chỉ khả năng tấn công Iran. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật đột xuất và cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

