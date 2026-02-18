Bà Sanae Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2 bầu lại bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng trong phiên họp đặc biệt, diễn ra sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) thắng lợi tại bầu cử Hạ viện.

Việc tái bổ nhiệm diễn ra sau khi LDP giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 8/2. Được xem là chính khách có lập trường cứng rắn về quốc phòng - an ninh, bà Sanae Takaichi nhận 354 phiếu ủng hộ tại Hạ viện, nơi liên minh cầm quyền nắm đa số. Tại Thượng viện, bà thắng ở vòng bỏ phiếu quyết định với 125 phiếu, vượt 65 phiếu của lãnh đạo phe đối lập.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters)

Theo quy định Hiến pháp, toàn bộ nội các đã đồng loạt từ chức trước khi phiên họp kéo dài 150 ngày bắt đầu.

Bà Takaichi dự kiến công bố nội các mới ngay trong ngày, song các vị trí chủ chốt nhiều khả năng giữ nguyên nhằm bảo đảm ổn định điều hành, trong đó có Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây là bộ máy được hình thành sau khi bà Takaichi trở thành lãnh đạo LDP và sau đó giữ chức Thủ tướng hồi tháng 10.

Phiên họp Quốc hội lần này sẽ tập trung trước hết vào dự thảo ngân sách tài khóa 2026, bắt đầu từ tháng 4.

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến họp báo tối cùng ngày để trình bày chi tiết chính sách tài khóa mà bà gọi là “có trách nhiệm nhưng quyết liệt”, bao gồm kế hoạch tạm dừng áp thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm - một cam kết tranh cử quan trọng của LDP.

Giới phân tích nhận định các biện pháp tài khóa mở rộng có thể giúp kích thích tiêu dùng trong ngắn hạn, song cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và gánh nặng nợ công của Nhật Bản.

Bà Takaichi, nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, đã giải tán Hạ viện cuối tháng 1 để kêu gọi bầu cử sớm, tận dụng mức tín nhiệm cao của nội các. Quyết định này mang lại thắng lợi lớn: LDP giành 316/465 ghế, lần đầu một đảng duy nhất đạt thế siêu đa số tại Hạ viện kể từ sau Thế chiến II.

Với ưu thế này, chính phủ có thể thông qua dự luật ngay cả khi bị Thượng viện bác bỏ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để bà Takaichi thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế và tài khóa trong nhiệm kỳ mới.

Theo Diễm Châu/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
nhật bản

