Một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra?

Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn đến Trung Đông.

Theo hãng tin Axios, dẫn lời một cố vấn giấu tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khả năng Mỹ phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran trong những tuần tới là 90%.

Người ta cho rằng, đây sẽ là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel, có quy mô lớn hơn đáng kể so với cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Theo CBS News, các chỉ huy quân sự Mỹ đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump rằng, họ hoàn toàn sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay từ ngày 21/2.

Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực

Theo tờ New York Times (NYT), các máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit được sử dụng năm ngoái để tấn công các mục tiêu của Iran đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu cần thiết cho một chiến dịch không kích dài hạn đã được điều chuyển đến khu vực.

Theo hãng tin NBC, nhóm tàu sân bay thứ hai của Mỹ đang trên đường từ vùng biển Caribbean đến Iran và có thể sẽ đến nơi vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.

Khả năng Iran tấn công trả đũa

Trong khi ông Trump đang hoàn tất các cuộc tham vấn với các cố vấn cấp cao, các nguồn tin ở Tehran cho biết, Iran đã đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện để đẩy lùi một cuộc tấn công của liên minh Mỹ-Israel.

Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông không được bảo vệ đầy đủ nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công trả đũa nhằm đáp trả một chiến dịch quân sự của Mỹ, một nguồn tin từ Lầu Năm Góc nhận định.

Theo nguồn tin, các binh sĩ Mỹ đóng quân ở Trung Đông, bao gồm tám căn cứ quân sự, không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran.

Lập trường của cộng đồng quốc tế

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, sự leo thang xung quanh Iran là chưa từng có tiền lệ, nhưng Nga đang trông chờ vào việc tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, nếu Iran tiếp tục bị tấn công, toàn bộ cộng đồng quốc tế sẽ phải gánh chịu hậu quả xấu.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói với Bloomberg rằng, IAEA đã đưa ra một số giải pháp cho Mỹ và Iran để giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Ông Grossi nói rằng, thời gian để giải quyết tình hình không còn nhiều.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC) Anwar al-Anuni cho biết, việc leo thang quân sự xung quanh Iran sẽ gây ra "những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh của toàn khu vực".

“EC ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế leo thang căng thẳng”, ông al-Anuni nói.