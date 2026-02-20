Nestlé thoái vốn khỏi mảng kem để tái cấu trúc, Unilever cũng cải tổ, toàn ngành F&B thế giới đứng trước ‘cơn bão lớn’

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay trong một nỗ lực nhằm xoay chuyển tình thế sau chuỗi ngày kinh doanh ảm đạm và những biến động ở cấp thượng tầng, Nestlé (chủ sở hữu của những thương hiệu biểu tượng như KitKat và Nescafé) vừa công bố một kế hoạch cải tổ toàn diện. Đáng chú ý nhất là quyết định thoái vốn khỏi mảng kinh doanh kem và tái cấu trúc danh mục đầu tư để tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi có biên lợi nhuận cao hơn.

Điều đặc biệt hơn nữa là quyết định của Nestlé không phải trường hợp cá biệt mà nằm trong một xu hướng lớn đang càn quét ngành F&B toàn cầu.

Cải tổ để sinh tồn

Dưới sự dẫn dắt của tân Tổng giám đốc (CEO) Philipp Navratil, Nestlé đang đặt cược vào một cấu trúc vận hành mới mẻ và tinh gọn. Thay vì dàn trải trên quá nhiều mặt trận, tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới sẽ tái tổ chức xoay quanh bốn trụ cột chiến lược bao gồm: Cà phê, chăm sóc thú cưng (petcare), dinh dưỡng và thực phẩm.

Bước đi này được giới phân tích đánh giá là một phản ứng cần thiết trước sự thay đổi nhanh chóng trong khẩu vị của người tiêu dùng toàn cầu. Việc tập trung nguồn lực vào các mảng có tốc độ tăng trưởng ổn định như cà phê hay tiềm năng khổng lồ từ thị trường thú cưng được kỳ vọng sẽ giúp Nestlé giảm thiểu chi phí vận hành và tăng khả năng thích ứng với thị trường.

Như một phần của cuộc đại tu, Nestlé dự định chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh kem còn lại cho liên doanh Froneri, đơn vị mà tập đoàn đang nắm giữ 50% cổ phần cùng quỹ đầu tư PAI Partners. Đây là nơi đang quản lý những cái tên đình đám như Häagen-Dazs.

Bên cạnh đó, gã khổng lồ Thụy Sĩ cũng xác nhận đang đàm phán để thoái vốn khỏi mảng nước giải khát cao cấp, bao gồm các thương hiệu lừng lẫy như Perrier và San Pellegrino.

Trường hợp của Nestlé không phải cá biệt mà nằm trong một xu hướng lớn đang càn quét ngành F&B toàn cầu, đó là sự thoái trào của mô hình "tập đoàn đa ngành khổng lồ". Các tập đoàn đa quốc gia đang ráo riết định hình lại danh mục đầu tư để tập trung vào thế mạnh và loại bỏ những mảng kém hiệu quả.

Trước đó không lâu, đối thủ truyền kiếp Unilever cũng đã tiến hành tách rời mảng kem, nơi sở hữu những "cỗ máy in tiền" như Wall's, Ben & Jerry's và Magnum, để thành lập Magnum Ice Cream.

Tương tự, Keurig Dr Pepper cũng lên kế hoạch tách riêng đơn vị cà phê và nước giải khát. Điều này cho thấy các nhà quản trị đang ưu tiên tính chuyên môn hóa và sự linh hoạt hơn là quy mô đồ sộ nhưng cồng kềnh.

Đối với CEO Philipp Navratil của Nestlé, người vừa tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 9 năm ngoái sau sự ra đi đầy ồn ào của người tiền nhiệm Laurent Freixe, đây là bài kiểm tra quan trọng về năng lực lãnh đạo.

Dù đã mạnh tay lên kế hoạch cắt giảm 16.000 nhân sự, ông Navratil vẫn giữ thái độ thận trọng khi từ chối bán 20% cổ phần tại đế chế mỹ phẩm L’Oréal, vốn là một khối tài sản mà nhiều nhà đầu tư mong muốn Nestlé thanh lý để trả nợ hoặc mua lại cổ phiếu.

"Chúng tôi vẫn là những cổ đông hạnh phúc (của L’Oréal) ", CEO Navratil khẳng định.

Bài toán tăng trưởng

Vậy tại sao các ông lớn từ bỏ mảng kem? Thứ nhất là bài toán chi phí vận hành đặc thù. Mảng kem đòi hỏi một hệ thống chuỗi cung ứng lạnh cực kỳ tốn kém và phức tạp. Trong bối cảnh giá năng lượng và chi phí logistics biến động, việc duy trì các tủ đông trên toàn cầu trở thành gánh nặng ăn mòn lợi nhuận.

Thứ hai, mảng kem có tính mùa vụ cao và đang đối mặt với làn sóng "sống xanh, ăn sạch" của Gen Z và người tiêu dùng hiện đại. Những sản phẩm nhiều đường, nhiều calo không còn nằm trong ưu tiên tăng trưởng dài hạn bằng các mảng như thực phẩm dinh dưỡng hay cà phê. Bằng cách đẩy mảng kem ra riêng, các tập đoàn như Unilever hay Nestlé có thể làm đẹp bảng cân đối kế toán, giúp biên lợi nhuận tổng thể trông "hấp dẫn" hơn trong mắt nhà đầu tư.

Quay trở lại câu chuyện của Nestlé, dù có những kế hoạch đầy tham vọng, con đường phía trước của tân CEO vẫn đầy rẫy chông gai. Tập đoàn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở mảng sữa công thức dành cho trẻ em do sự cố nhiễm khuẩn cereulide từ một nhà cung cấp.

Vụ việc này đã dẫn đến các đợt thu hồi sản phẩm quy mô lớn tại hơn 60 quốc gia và dự kiến sẽ kéo lùi tăng trưởng doanh số của tập đoàn trong năm nay khoảng 0,2 điểm phần trăm. Nestlé ước tính tác động doanh thu trong quý đầu tiên sẽ rơi vào khoảng 200 triệu franc Thụy Sĩ.

Nhìn vào bức tranh tài chính tổng thể, doanh thu năm 2025 của tập đoàn đạt 89,49 tỷ Franc (tương đương khoảng 115,75 tỷ USD), giảm nhẹ so với mức 91,35 tỷ Franc của năm trước đó. Đáng chú ý, lợi nhuận ròng sụt giảm tới 17%, chỉ còn 9,03 tỷ Franc.

Điểm sáng hiếm hoi là tăng trưởng doanh số hữu cơ trong quý 4 đạt 4%, vượt qua mức dự báo 3,4% của giới phân tích nhờ sự kết hợp giữa tăng giá bán và cải thiện sản lượng.

Theo WSJ, Nestlé đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Việc rũ bỏ những mảng kinh doanh truyền thống nhưng không còn mang lại lợi nhuận đột phá như kem để dồn sức cho các mảng cốt lõi là một nước đi táo bạo.

Tuy nhiên, để lấy lại niềm tin tuyệt đối từ các cổ đông, ông Navratil không chỉ cần những bản kế hoạch trên giấy mà còn phải chứng minh bằng khả năng quản trị khủng hoảng và những con số tăng trưởng thực chất trong các quý tới.

*Nguồn: WSJ, Fortune, BI