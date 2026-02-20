Nga đang nắm giữ bao nhiêu trái phiếu Mỹ?

Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, Nga nắm giữ 29 triệu USD trái phiếu chính phủ Mỹ tính đến tháng 12/2025, ngang với tháng 11.

Trong số này, 12,21 triệu USD là trái phiếu chính phủ dài hạn và 8 triệu USD là trái phiếu ngắn hạn.

Lượng trái phiếu chính phủ mà Nga nắm giữ trong tháng 10/2025 là 30 triệu USD, gồm 23 triệu USD trái phiếu dài hạn và 7 triệu USD trái phiếu ngắn hạn.

Vào đầu năm 2018, Nga bắt đầu giảm mạnh lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà nước này nắm giữ. Trong tháng 4, con số này giảm từ 96 tỷ USD xuống còn 48,7 tỷ USD, và trong tháng 5 xuống còn 14,9 tỷ USD.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo rằng cơ quan này không nắm giữ cũng như không mua trái phiếu kho bạc Mỹ. Trái phiếu kho bạc Mỹ tại Nga được mua bởi các cá nhân, tổ chức và nhà đầu tư doanh nghiệp thông qua các ngân hàng, môi giới và đại lý.

Tính đến tháng 12/2025, Nhật Bản vẫn là quốc gia nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất, với 1,18 nghìn tỷ USD. Vương quốc Anh đứng thứ hai với 866 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 683,5 tỷ USD. Bắc Kinh đã liên tục giảm lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ trong nhiều tháng qua.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, tính đến ngày 13/2, dự trữ ngoại hối của nước này đạt 806,1 tỷ USD, tăng 8,6 tỷ USD trong một tuần. Ngày 30/1, dự trữ ngoại hối của Nga đạt mức cao kỷ lục 826,8 tỷ USD.

Dự trữ quốc tế của Nga là các tài sản ngoại tệ có tính thanh khoản cao, do Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ Nga nắm giữ. Chúng bao gồm ngoại tệ, Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), vị thế dự trữ tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế và vàng tiền tệ.

Sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Nga. Bên cạnh việc đóng băng dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga, tất cả các giao dịch liên quan đến việc quản lý dự trữ và tài sản của ngân hàng, cũng như các giao dịch với bất kỳ pháp nhân, tổ chức hoặc cơ quan nào hoạt động thay mặt hoặc theo chỉ đạo của ngân hàng trung ương đều bị cấm.

Theo Tass﻿