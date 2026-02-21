Bị Toà án Tối cao Mỹ bác bỏ, ông Trump ngay lập tức nghĩ ra “chiêu” thuế quan mới

Theo thông báo từ Nhà Trắng, sắc lệnh áp thuế mới đã được ông Trump ký tối 20/2 và dự kiến có hiệu lực từ 0h01 ngày 24/2 (giờ Mỹ). Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng việc ký ban hành mức thuế toàn cầu 10% là “một vinh dự lớn”, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này sẽ được triển khai gần như ngay lập tức.

Trước đó vài giờ, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với phán quyết của Tòa Tối cao, vốn bác bỏ chính sách thuế nhập khẩu được áp dụng dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng quyết định của tòa án khiến ông “xấu hổ” vì một số thẩm phán “không đủ dũng khí làm điều đúng đắn cho đất nước”.

Ông Trump cho biết chính quyền sẽ nhanh chóng triển khai các phương án thuế quan thay thế và khẳng định những biện pháp này thậm chí có thể mang lại nguồn thu lớn hơn cho ngân sách.

Theo kế hoạch, sắc lệnh mới sẽ áp thuế 10% trong thời hạn 150 ngày dựa trên Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, bổ sung vào các mức thuế đang được áp dụng. Song song với đó, các mức thuế liên quan đến an ninh quốc gia theo Điều 301 vẫn được duy trì, và Washington cũng sẽ khởi động thêm một số cuộc điều tra thương mại mới.

“Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra cần thiết để áp mức thuế công bằng đối với các quốc gia khác”, ông Trump nói.

Nguy cơ hoàn trả 175 tỷ USD tiền thuế

Phán quyết bất lợi từ Tòa Tối cao có thể khiến chính phủ Mỹ phải hoàn trả khoảng 175 tỷ USD tiền thuế cho các doanh nghiệp đã nộp trong năm qua, theo ước tính của Penn‑Wharton Budget Model.

Con số này thậm chí vượt tổng chi ngân sách năm tài chính 2025 của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (127,6 tỷ USD) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (44,9 tỷ USD).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng hoàn tiền thuế, ông Trump cho rằng Mỹ có thể phải đối mặt với các vụ kiện kéo dài nhiều năm. “Chúng ta đã thu về hàng trăm tỷ USD tiền thuế quan. Tôi đặt câu hỏi số tiền đó sẽ được xử lý thế nào, nhưng Tòa án Tối cao mất hàng tháng để soạn thảo ý kiến mà lại không đề cập vấn đề này”, ông nói.

Lựa chọn thuế quan bị thu hẹp

Ông Tim Brightbill, đồng Chủ tịch bộ phận thương mại tại hãng luật Wiley Rein, nhận định phán quyết của Tòa Tối cao đã thu hẹp các lựa chọn áp thuế của Tổng thống Mỹ, buộc chính quyền phải sử dụng những công cụ pháp lý có quy trình chậm hơn.

Theo ông Brightbill, nhiều quốc gia có thể ưu tiên đạt được một thỏa thuận thương mại ổn định hơn là tiếp tục đối mặt với tình trạng bất ổn kéo dài như trong năm qua. Quyết định của tòa án khiến việc áp đặt các mức thuế mới ngay lập tức trở nên khó khăn hơn vì phần lớn thẩm quyền còn lại đều yêu cầu tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, Ryan Majerus, cựu quan chức thương mại cấp cao của Mỹ và hiện là đối tác tại hãng luật King & Spalding, cho rằng ông Trump vẫn có thể nhanh chóng ban hành sắc lệnh áp thuế theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Điều khoản này cho phép áp mức thuế lên tới 15% trong tối đa 150 ngày nhằm xử lý các vấn đề nghiêm trọng về cán cân thanh toán mà không cần trải qua các thủ tục điều tra phức tạp.

Một nguồn tin thân cận cho biết chính quyền Trump từ lâu đã chuẩn bị cho khả năng xuất hiện phán quyết bất lợi và đã tính đến việc sử dụng nhiều cơ sở pháp lý khác nhau, bao gồm các điều 232, 301, 122 và 388 của luật hiện hành.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cho biết nếu Tòa Tối cao đưa ra phán quyết chống lại chính sách thuế của Nhà Trắng, chính quyền vẫn có thể tái áp dụng các mức thuế dựa trên các cơ sở pháp lý khác như Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 hoặc Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930.



Theo số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố ngày 19/2, thâm hụt thương mại của Mỹ năm ngoái đạt khoảng 901,5 tỷ USD, giảm 0,2% so với năm 2024. Dữ liệu cho thấy tình trạng mất cân đối thương mại gần như không thay đổi, bất chấp các biện pháp thuế quan cứng rắn mà Washington triển khai nhằm thu hẹp khoảng cách này.