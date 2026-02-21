Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gốc rễ khiến EU bất đồng về gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga

21-02-2026 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

Các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) được cho là đã không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga trong cuộc họp hôm 20/2.

Gốc rễ khiến EU bất đồng về gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga- Ảnh 1.

Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.

Các biện pháp được đề xuất, mà Brussels cho biết họ hy vọng sẽ hoàn tất trước kỷ niệm bốn năm ngày leo thang xung đột Ukraine vào ngày 23/2, đang vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên về các điều khoản quan trọng.

Điểm mấu chốt chính là đề xuất cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải đối với tàu chở dầu của Nga, điều này sẽ xóa bỏ hệ thống trần giá hiện hành; cấm tất cả các công ty EU cung cấp bảo hiểm, ngân hàng, vận chuyển hoặc tiếp cận cảng cho bất kỳ tàu nào chở dầu thô của Nga.

Hy Lạp và Malta, hai quốc gia có ngành công nghiệp hàng hải mạnh mẽ, được cho là những đối thủ chính của lệnh cấm mới này, cảnh báo rằng, lệnh cấm đơn phương của EU mà không có sự ủng hộ đầy đủ của G7 sẽ làm tê liệt nền kinh tế của họ, và đẩy hoạt động kinh doanh vận tải biển sang các đối thủ cạnh tranh ở Ấn Độ và Trung Quốc.

Họ cũng phản đối các hạn chế có thể áp đặt lên cảng Karimun ở Indonesia. Ý và Hungary ngần ngại ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với cảng Kulevi ở Georgia. Madrid và Rome phản đối việc áp đặt trừng phạt lên một trong những ngân hàng của Cuba.

Hơn nữa, Hungary và Slovakia đã đặt ra "điều kiện bảo lưu chung" đối với toàn bộ gói cứu trợ, sử dụng quyền phủ quyết của mình để đảm bảo nguồn cung dầu từ Nga thông qua đường ống Druzhba bị hư hại, vốn đã bị tạm ngừng hoạt động từ tháng Giêng.

Hãng Reuters đưa tin các nhà ngoại giao EU có thể sẽ sớm nhóm họp lại để thảo luận về các biện pháp trừng phạt được đề xuất, trước cuộc họp Hội đồng Ngoại giao vào ngày 23/2, nơi các bộ trưởng hy vọng sẽ chính thức thông qua gói biện pháp này.

Moscow đã nhiều lần lên án các lệnh trừng phạt của EU là bất hợp pháp và phản tác dụng, cho rằng, chúng hầu như không có tác dụng gì đối với nền kinh tế Nga, trong khi lại tàn phá nền kinh tế châu Âu.

Một số quan chức châu Âu cũng liên tục phản đối các hạn chế này, trong đó Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng, EU "chỉ đang tự gây hại cho chính mình" bằng các biện pháp trừng phạt, mô tả các gói biện pháp trước đó là "không mang lại lợi ích gì cho các quốc gia thành viên".

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

