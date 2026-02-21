Phát hiện mạng lưới bí mật kinh doanh dầu Nga trị giá ít nhất 90 tỷ USD

Theo một cuộc điều tra của tờ Financial Times (Anh), gần 50 công ty cùng phối hợp che giấu nguồn gốc dầu mỏ của Nga trên thị trường, tạo nên mạng lưới vận chuyển dầu thô trị giá ít nhất 90 tỷ USD.

FT đã phát hiện ra mạng lưới này do một sai sót về công nghệ thông tin khi 48 thực thể được xác định đều dùng chung một máy chủ email riêng.

Theo FT, mạng lưới buôn lậu dầu mỏ bao gồm các công ty và cá nhân có liên hệ với Rosneft - tập đoàn dầu mỏ quốc doanh của Nga. Rosneft cùng các doanh nghiệp này đã phối hợp che giấu nguồn gốc dầu thô của Nga, đặc biệt là dầu của Rosneft.

Theo ước tính thận trọng nhất, lợi nhuận đạt khoảng 90 tỷ USD, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, theo điều tra của FT.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Rosneft vào tháng 10/2025.

Theo điều tra của FT, kể từ tháng 10/2025, một công ty thuộc mạng lưới này, Redwood Global Supply, đã trở thành bên giúp xuất khẩu dầu thô Nga lớn nhất.

Vào tháng 12/2025, Redwood Global Supply đã bị Anh trừng phạt cùng với 13 "thực thể và cá nhân khác có liên quan đến việc hỗ trợ ngành năng lượng của tNga".

FT lưu ý rằng một số công ty trong máy chủ email này đã nằm trong danh sách trừng phạt của EU vì có liên quan đến các hoạt động mờ ám và có khả năng giúp bán dầu thô của Nga.

Nhưng quy mô thực sự của đường dây vẫn chưa rõ ràng. Theo FT, cũng chưa rõ có bao nhiêu cá nhân hoặc tổ chức khác tham gia.

Việc phát hiện ra mạng lưới buôn lậu rộng lớn này không gây ngạc nhiên cho các nhà phân tích, những người cho rằng ngành kinh doanh dầu mỏ sinh lợi đến mức luôn có các thực thể tham gia vào việc bán các lô hàng dầu thô bị cấm vận.

Michelle Wiese Bockmann, một chuyên gia hàng hải tại công ty theo dõi hàng hải Windward, nói với FT: “Rõ ràng là Rosneft và Lukoil đang sử dụng cùng một mạng lưới tiếp thị dầu mỏ và tàu chở dầu để lách luật trừng phạt và duy trì dòng chảy dầu”.

