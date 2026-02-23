Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bitcoin rơi thẳng đứng, thủng mốc 65.000 USD sau tuyên bố của ông Trump

23-02-2026 - 09:45 AM | Tài chính quốc tế

Giá Bitcoin giảm mạnh sau khi ông Trump tuyên bố tăng thuế 15%.

Ngày 23/2, giá Bitcoin đã giảm hơn 5% xuống dưới 65.000 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch tăng thuế quan toàn cầu lên 15%, khiến tâm lý thị trường lung lay. Ether theo đó cũng giảm hơn 5%, xuống mức 1.861 USD. ﻿

Mặt khác, trong khi giá Bitcoin sụt giảm, chứng khoán châu Á tăng điểm đầu phiên ngày 23/2. Diễn biến này cho thấy sự khác biệt giữa tiền số và thị trường chứng khoán trong bối cảnh bất ổn về thuế quan tái diễn.﻿

Anh Dũng

