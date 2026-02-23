Kẻ mang súng xâm nhập khu nghỉ dưỡng của ông Donald Trump bị bắn chết

Mặc dù ông Donald Trump thường xuyên dành kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng ven biển Mar-a-Lago nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang ở Nhà Trắng tại Washington.

Tại buổi họp báo hôm 22-2, Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw cho biết hai đặc vụ và một cấp phó của ông đã đến cổng phía Bắc của khu dinh thự vào khoảng 1 giờ 30 (giờ địa phương) sau khi đội an ninh báo động có người ở bên trong hàng rào an ninh.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida – Mỹ. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, ông Bradshaw cho biết tại đó, họ đối mặt với một người đàn ông da trắng mang theo một khẩu súng săn và một bình xăng.

Cảnh sát trưởng nói: "Anh ta được lệnh hạ vũ khí. Lúc đó, anh ta đặt bình xăng xuống nhưng lại nâng khẩu súng lên tư thế sẵn sàng bắn. Ngay lập tức, phó cảnh sát trưởng cùng hai đặc vụ Mật vụ đã nổ súng và vô hiệu hóa mối đe dọa. Đối tượng thiệt mạng tại hiện trường".

Ông Bradshaw cho biết không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương và hiện chưa thể xác định khẩu súng của đối tượng có nạp đạn hay không. Ông cũng cung cấp cho phóng viên bức ảnh chụp khẩu súng và bình nhiên liệu tại hiện trường.

Ông không tiết lộ danh tính kẻ xâm nhập và trả lời "chưa phải lúc này" khi được hỏi liệu đối tượng có nằm trong hồ sơ theo dõi của cảnh sát trước đó hay không.

Ở một diễn biến khác, Cơ quan Mật vụ cho biết nghi phạm ở độ tuổi ngoài 20, đến từ bang Bắc Carolina. Gia đình đã báo cáo anh ta mất tích vài ngày trước.

Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Anthony Guglielmi cho hay các nhà điều tra tin rằng anh ta đã rời Bắc Carolina, đi về phía Nam và mua một khẩu súng trên đường đi.

Hộp đựng súng được tìm thấy trong xe của đối tượng. Anh ta đã lái xe qua cổng phía Bắc của Mar-a-Lago đúng lúc một phương tiện khác đang đi ra, sau đó bị các đặc vụ Mật vụ chặn lại và bị bắn tử vong.

Các nhà điều tra đang lập hồ sơ tâm lý và điều tra động cơ gây án. Ông Brett Skiles, đặc vụ phụ trách văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Miami, cho biết đội phản ứng đang xử lý hiện trường khu vực nổ súng, thu thập chứng cứ và sẽ tiếp tục làm việc tại hiện trường cho đến khi hoàn tất.