Báo cáo tài chính gây bất ngờ của Nhà sản xuất máy bay quân sự Nga

Tổ hợp khoa học - kỹ thuật hàng không Taganrog mang tên Beriev (TANTK Beriev) của Nga đã báo cáo khoản lỗ ròng hơn 5 tỷ ruble, tương đương khoảng 65 triệu USD trong năm 2025, theo báo cáo tài chính được hãng tin Interfax công bố.

Kết quả này thể hiện sự đảo ngược mạnh mẽ so với năm 2024, khi công ty đạt lợi nhuận 1,19 tỷ ruble (khoảng 15,4 triệu USD). Dữ liệu tài chính cho thấy doanh thu của Beriev giảm 3,8 lần so với năm trước xuống còn 3,8 tỷ ruble, tương đương khoảng 49,2 triệu USD theo tỷ giá chính thức của Ngân hàng Trung ương Nga là 77,19 ruble/USD.

Chi phí sản xuất cũng giảm nhưng với tốc độ chậm hơn, giảm 2,5 lần xuống còn 3,56 tỷ ruble, tương đương khoảng 46 triệu USD. Kết quả là lợi nhuận gộp của Beriev giảm 23,6 lần xuống chỉ còn 240 triệu ruble, xấp xỉ 3 triệu USD.

Công ty ghi nhận khoản lỗ từ doanh thu là 1,24 tỷ ruble, tương đương khoảng 16 triệu USD, so với lợi nhuận 3 tỷ ruble (39 triệu USD) của năm trước.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy nghĩa vụ trả nợ ngày càng tăng. Nợ phải trả của TANTK Beriev đối với các chủ nợ tăng từ 24 tỷ ruble lên 27 tỷ ruble, tương đương từ khoảng 311 triệu USD lên 350 triệu USD. Đồng thời các khoản phải thu giảm từ 21 tỷ ruble (272 triệu USD) xuống còn 10 tỷ ruble (129 triệu USD).

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại Nhà máy Beriev.

TANTK Beriev là một trong những nhà sản xuất hàng không lớn của Nga, chuyên về máy bay công nghệ cao và các chương trình hiện đại hóa. Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm sản xuất và nâng cấp các máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không như A-50 và A-100 thế hệ tiếp theo, cũng như nền tảng laser trên không A-60.

Công ty cũng sản xuất máy bay lưỡng cư Be-200 và thực hiện công tác sửa chữa - hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và máy bay tuần tra săn ngầm Tu-142 được phát triển từ cùng một loại khung thân có sẵn.

Theo các nguồn tin trong ngành, Beriev gần đây cũng đã tham gia các chương trình liên quan đến sản xuất máy bay không người lái chiến thuật, khi một số báo cáo cho thấy rằng những chiếc UAV kiểu Molniya trước đây đã được sản xuất tại những cơ sở liên kết với doanh nghiệp này.

Nhà máy TANTK Beriev đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine, một phần năng lực sản xuất của họ theo báo cáo đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Những cuộc tập kích của Ukraine tập trung vào cơ sở hạ tầng hàng không, liên quan đến máy bay cảnh báo sớm trên không và những tài sản quân sự giá trị khác.

Tình hình tài chính xấu đi phản ánh sự kết hợp của doanh thu giảm, nợ tăng và gián đoạn hoạt động ảnh hưởng đến sản lượng. Vai trò của công ty trong việc bảo trì và nâng cấp phi đội AWACS của Nga khiến Beriev trở thành một yếu tố then chốt trong cơ sở công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng của nước này.