Điều tàu bệnh viện đến Greenland, ông Donald Trump nói gì?

22-02-2026 - 18:24 PM | Tài chính quốc tế

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 22-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông vừa điều một tàu bệnh viện lớn đến đảo Greenland với lý do hỗ trợ y tế cho người dân địa phương.

Theo ông Donald Trump, người dân đảo Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, chưa có cơ hội nhận phúc lợi y tế một cách tốt nhất.

Trên mạng xã hội, ông Donald Trump đã đăng tải hình ảnh tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ kèm thông tin con tàu đang trên đường tới Greenland. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm đang phối hợp với Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry để triển khai ý tưởng này.

Tàu USNS Mercy chủ yếu hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cho lực lượng Mỹ và tham gia các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo sau thảm họa.

Điều tàu bệnh viện đến Greenland, ông Donald Trump nói gì? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hình ảnh tàu bệnh viện USNS Mercy trên mạng xã hội. Ảnh: Truth Social

Truyền thông quốc tế nhận định động thái trên có thể làm gia tăng tranh cãi liên quan đến tương lai đảo Greenland.

Theo hãng tin TASS, ông Donald Trump nhiều lần bày tỏ tham vọng sáp nhập Greenland sau khi trở lại Nhà Trắng.

Vào cuối năm 2025, ông Donald Trump đã bổ nhiệm ông Jeff Landry làm Đặc phái viên Mỹ về Greenland.

Ngay sau đó, ông Landry không ngần ngại tuyên bố mục tiêu hàng đầu là đưa hòn đảo Bắc Cực về dưới quyền kiểm soát của Washington. Tuyên bố lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ tại Đan Mạch.

Ông Donald Trump cũng dọa sẽ áp thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ nếu Đan Mạch không chịu "buông" đảo Greenland.

Đáp trả động thái từ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Đan Mạch nhiều lần triệu tập đại sứ Mỹ để bày tỏ thái độ phản đối. Cả chính phủ Đan Mạch lẫn chính quyền Greenland thẳng thừng bác bỏ ý tưởng mua lại hoặc sáp nhập hòn đảo mà Tổng thống Mỹ nêu ra.

Điều tàu bệnh viện đến Greenland, ông Donald Trump nói gì? - Ảnh 2.

Tàu bệnh viện USNS Mercy (trái). Ảnh: WIKIMEDIA COMMONS


Theo Tâm Nguyễn

Người lao động

