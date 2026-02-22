Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất

22-02-2026 - 17:46 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc được dự báo giữ nguyên lãi suất 2,5% trong năm 2026 do rủi ro lạm phát, tỷ giá và chênh lệch lãi suất với Mỹ còn hiện hữu.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất - Ảnh 1.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ở Seoul. Ảnh: THX/TTXVN

Khảo sát ngày 22/2 cho hay Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự kiến sẽ duy trì lãi suất cơ bản ở mức 2,5%/năm tại cuộc họp Ủy ban Chính sách Tiền tệ ngày 26/2 tới, trong bối cảnh các điều kiện kinh tế vĩ mô chưa có biến động đáng kể và rủi ro lạm phát, tỷ giá vẫn hiện hữu.

Theo khảo sát của Chosun Biz đối với 10 chuyên gia kinh tế vĩ mô và thị trường trái phiếu thuộc các công ty chứng khoán trong nước, toàn bộ ý kiến đều dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất không chỉ trong kỳ họp tới mà trong suốt năm 2026.

Sáu chuyên gia nhận định chu kỳ cắt giảm lãi suất đã kết thúc, trong khi bốn người còn lại cho rằng mặt bằng lãi suất hiện tại có thể được duy trì đến hết nửa đầu hoặc hết năm 2027.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã hai lần hạ lãi suất, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm vào tháng 2 và tháng 5/2025, sau đó liên tiếp giữ nguyên trong các tháng 7, 8, 10, 11 và tháng 1/2026.

Đáng chú ý, tuyên bố chính sách tiền tệ gần đây không còn đề cập khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất như trước.

Giới phân tích cho rằng việc giảm lãi suất trong bối cảnh hiện nay có thể làm gia tăng chênh lệch với Mỹ, nơi lãi suất cơ bản đang ở mức 3,5-3,75%/năm, qua đó gây áp lực lên tỷ giá won.

Một số ý kiến thậm chí dự báo khả năng tăng lãi suất từ quý 1/2027, khi kinh tế phục hồi nhờ xuất khẩu bán dẫn và tiêu dùng nội địa cải thiện.

Tại cuộc họp tới, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng sẽ công bố dự báo tăng trưởng mới, với khả năng điều chỉnh tăng từ mức 1,8% thêm 0,1-0,3 điểm phần trăm nhờ xuất khẩu bán dẫn tăng vượt kỳ vọng.

Theo Đức Thắng

VTV

