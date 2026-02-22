Sức mua của đồng Yen chạm mức thấp kỷ lục

Theo dữ liệu do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế công bố ngày 21/2, trong tháng 1 năm nay, chỉ số tỷ giá hối đoái thực tế hiệu quả của đồng Yen giảm xuống còn 67,73 điểm - mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi vào năm 1973.

Chỉ số này phản ánh sức mạnh tổng thể của đồng yen so với rổ các đồng tiền chủ chốt, qua đó cho thấy sức mua của đồng Yen khi dùng để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. Khi chỉ số giảm, sức mua cũng giảm theo.

Các nhà phân tích nhận định, đà suy yếu kéo dài của đồng Yen cho thấy những thách thức mang tính cơ cấu của kinh tế Nhật Bản, trong đó tăng trưởng thiếu bền vững và chính sách lãi suất thấp kéo dài tiếp tục gây áp lực giảm giá lên đồng nội tệ.

Đồng Yen Nhật.

Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Nhật Bản, vốn ở mức khoảng 1% vào năm 1995, đã trì trệ ở mức thấp 0% vào cuối những năm 2010. Tiềm năng tăng trưởng yếu đã dẫn đến lạm phát và lãi suất cực thấp, gây ra sự suy giảm kéo dài của tỷ giá hối đoái thực tế.

Trước tình hình giá cả và tiền lương đều tăng gần đây, BoJ đang nỗ lực bình thường hóa chính sách tiền tệ. Ngân hàng này đã công bố kế hoạch tiếp tục nâng lãi suất chính sách lên trên mức hiện tại là 0,75%.

Nhưng câu hỏi lớn đặt ra là liệu các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể chịu đựng được tác động của việc tăng lãi suất hay không.

Theo Tokyo Shoko Research, năm 2021 có 6.030 vụ phá sản doanh nghiệp, mức thấp nhất trong 57 năm. Chính phủ đã tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp thông qua phát hành trái phiếu và các biện pháp khác. Lãi suất thấp là điều kiện tiên quyết để quản lý nền kinh tế, nhưng chu kỳ tăng lãi suất hiện tại đang đe dọa làm suy yếu điều đó.