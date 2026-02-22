Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sức mua của đồng Yen chạm mức thấp kỷ lục

22-02-2026 - 17:06 PM | Tài chính quốc tế

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, sức mua đồng yen xuống thấp kỷ lục khi chỉ số tỷ giá thực giảm còn 67,73 điểm, phản ánh áp lực kéo dài lên kinh tế Nhật Bản.

Theo dữ liệu do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế công bố ngày 21/2, trong tháng 1 năm nay, chỉ số tỷ giá hối đoái thực tế hiệu quả của đồng Yen giảm xuống còn 67,73 điểm - mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi vào năm 1973.

Chỉ số này phản ánh sức mạnh tổng thể của đồng yen so với rổ các đồng tiền chủ chốt, qua đó cho thấy sức mua của đồng Yen khi dùng để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. Khi chỉ số giảm, sức mua cũng giảm theo.

Các nhà phân tích nhận định, đà suy yếu kéo dài của đồng Yen cho thấy những thách thức mang tính cơ cấu của kinh tế Nhật Bản, trong đó tăng trưởng thiếu bền vững và chính sách lãi suất thấp kéo dài tiếp tục gây áp lực giảm giá lên đồng nội tệ.

Sức mua của đồng Yen chạm mức thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Đồng Yen Nhật.

Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Nhật Bản, vốn ở mức khoảng 1% vào năm 1995, đã trì trệ ở mức thấp 0% vào cuối những năm 2010. Tiềm năng tăng trưởng yếu đã dẫn đến lạm phát và lãi suất cực thấp, gây ra sự suy giảm kéo dài của tỷ giá hối đoái thực tế.

Trước tình hình giá cả và tiền lương đều tăng gần đây, BoJ đang nỗ lực bình thường hóa chính sách tiền tệ. Ngân hàng này đã công bố kế hoạch tiếp tục nâng lãi suất chính sách lên trên mức hiện tại là 0,75%.

Nhưng câu hỏi lớn đặt ra là liệu các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể chịu đựng được tác động của việc tăng lãi suất hay không.

Theo Tokyo Shoko Research, năm 2021 có 6.030 vụ phá sản doanh nghiệp, mức thấp nhất trong 57 năm. Chính phủ đã tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp thông qua phát hành trái phiếu và các biện pháp khác. Lãi suất thấp là điều kiện tiên quyết để quản lý nền kinh tế, nhưng chu kỳ tăng lãi suất hiện tại đang đe dọa làm suy yếu điều đó.

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga thử lệnh phong toả của Mỹ, điều tàu chở 200.000 thùng dầu tới quốc đảo xa xôi: Thế giới 'nín thở' chờ kết quả

Nga thử lệnh phong toả của Mỹ, điều tàu chở 200.000 thùng dầu tới quốc đảo xa xôi: Thế giới 'nín thở' chờ kết quả Nổi bật

Sau 1 năm, Mỹ lại chịu thua Trung Quốc tại thị trường hơn 80 triệu dân

Sau 1 năm, Mỹ lại chịu thua Trung Quốc tại thị trường hơn 80 triệu dân Nổi bật

Saudi Arabia có thể chế tạo vũ khí hạt nhân?

Saudi Arabia có thể chế tạo vũ khí hạt nhân?

15:51 , 22/02/2026
Các "học bá" Thanh Hoa vừa làm được việc chưa từng có

Các "học bá" Thanh Hoa vừa làm được việc chưa từng có

14:42 , 22/02/2026
Chủ tập đoàn nghìn tỷ trắng tay vì để họ hàng bên vợ lũng đoạn công ty

Chủ tập đoàn nghìn tỷ trắng tay vì để họ hàng bên vợ lũng đoạn công ty

13:50 , 22/02/2026
Nhiều cuộc xung đột trên thế giới sẽ kết thúc vào năm 2026?

Nhiều cuộc xung đột trên thế giới sẽ kết thúc vào năm 2026?

12:50 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên