Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hungary dọa chặn gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga

23-02-2026 - 07:03 AM | Tài chính quốc tế

Hungary dọa chặn gói trừng phạt thứ 20 của EU với Nga để gây sức ép buộc Ukraine khôi phục dòng dầu qua đường ống Druzhba sau hơn 3 tuần gián đoạn.

Hungary tuyên bố sẽ ngăn Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Động thái này nhằm gây sức ép buộc Ukraine khôi phục dòng dầu Nga qua đường ống Druzhba – tuyến cung cấp năng lượng then chốt cho các nhà máy lọc dầu của Hungary và Slovakia.

Trạm tiếp nhận của đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại nhà máy lọc dầu Danube của Tập đoàn MOL (Százhalombatta, Hungary), ngày 18/5/2022. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Bernadett Szabo)

Nguồn dầu Nga chuyển tới hai nước này qua Druzhba bị gián đoạn từ ngày 27/1. Kiev cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại thiết bị đường ống ở miền tây Ukraine, trong khi Budapest và Bratislava cáo buộc phía Ukraine để sự cố kéo dài.

EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20 liên quan xung đột Nga - Ukraine. Nhiều nước thành viên muốn hoàn tất việc thông qua trước ngày 24/2 – mốc 4 năm kể từ khi giao tranh giữa hai nước bùng phát.

“Trong cuộc họp Hội đồng Đối ngoại ngày mai, EU dự kiến thông qua gói trừng phạt thứ 20. Hungary sẽ chặn quyết định này”, Ngoại trưởng Peter Szijjarto viết trên mạng xã hội X.

Ông khẳng định Budapest sẽ không ủng hộ các quyết định quan trọng đối với Kiev cho đến khi Ukraine nối lại hoạt động trung chuyển dầu sang Hungary và Slovakia qua Druzhba.

Bất đồng ngày càng gay gắt

Tranh chấp năng lượng này đã trở thành một trong những căng thẳng lớn nhất giữa Ukraine với hai nước láng giềng Hungary và Slovakia. Dù đều là thành viên EU và NATO, lãnh đạo hai quốc gia Trung Âu nhiều lần thể hiện quan điểm thận trọng hơn so với lập trường ủng hộ Ukraine của phần lớn châu Âu, đồng thời duy trì quan hệ với Moskva.

Ngày 21/2, ông Szijjarto còn tuyên bố Hungary sẽ chặn khoản vay 90 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine để tài trợ quốc phòng chống Nga cho tới khi nguồn cung dầu được khôi phục. Để giải ngân khoản vay, EU phải sửa luật ngân sách – bước đi cần sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên.

Hungary và Slovakia cũng cảnh báo có thể dừng cung cấp điện cho Ukraine nếu tranh chấp tiếp tục.

Ngày 22/2, Bộ Ngoại giao Ukraine lên án điều họ gọi là “tối hậu thư và hành vi tống tiền” từ chính phủ Hungary và Slovakia.

Theo Diễm Châu/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga thử lệnh phong toả của Mỹ, điều tàu chở 200.000 thùng dầu tới quốc đảo xa xôi: Thế giới 'nín thở' chờ kết quả

Nga thử lệnh phong toả của Mỹ, điều tàu chở 200.000 thùng dầu tới quốc đảo xa xôi: Thế giới 'nín thở' chờ kết quả Nổi bật

Sau 1 năm, Mỹ lại chịu thua Trung Quốc tại thị trường hơn 80 triệu dân

Sau 1 năm, Mỹ lại chịu thua Trung Quốc tại thị trường hơn 80 triệu dân Nổi bật

Ấn Độ hoãn đàm phán thương mại với Mỹ sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Ấn Độ hoãn đàm phán thương mại với Mỹ sau phán quyết của Tòa án Tối cao

23:48 , 22/02/2026
Nam Thiên Môn – Dự án bí ẩn khiến giới quân sự Trung Quốc dậy sóng

Nam Thiên Môn – Dự án bí ẩn khiến giới quân sự Trung Quốc dậy sóng

19:55 , 22/02/2026
Điều tàu bệnh viện đến Greenland, ông Donald Trump nói gì?

Điều tàu bệnh viện đến Greenland, ông Donald Trump nói gì?

18:24 , 22/02/2026
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất

17:46 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên