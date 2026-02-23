Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ hiến Greenland kiên quyết bác đề xuất đặc biệt của Tổng thống Trump

23-02-2026 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bác đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa tàu bệnh viện tới đảo, kêu gọi Washington đối thoại trực tiếp.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày Chủ nhật tuyên bố “không cần” trước ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều một tàu bệnh viện tới Greenland, vùng lãnh thổ mà ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Washington tiếp quản.

Một người cầm cờ Greenland khi người dân biểu tình trước Lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk, Greenland, ngày 22/1/2026. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Marko Djurica)

Trước đó một ngày, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng ông đang phối hợp với Thống đốc bang Louisiana đồng thời là đặc phái viên về Greenland, Jeff Landry, để đưa một tàu bệnh viện của Mỹ tới hòn đảo.

Ông Nielsen cho biết chính quyền Greenland đã ghi nhận đề xuất này, song nhấn mạnh vùng lãnh thổ đã có hệ thống y tế công, nơi công dân được điều trị miễn phí.

“ Ý tưởng điều tàu bệnh viện Mỹ tới Greenland đã được ghi nhận. Nhưng chúng tôi có hệ thống y tế công, trong đó người dân được khám chữa bệnh miễn phí. Đây là một lựa chọn có chủ đích", ông viết trên Facebook.

Nhà lãnh đạo Greenland khẳng định hòn đảo vẫn sẵn sàng đối thoại và hợp tác, kể cả với Mỹ.

“Tuy nhiên, hãy trao đổi trực tiếp với chúng tôi thay vì những phát biểu mang tính bột phát trên mạng xã hội", ông nhấn mạnh.

Cuối tháng trước, Greenland, Đan Mạch và Mỹ đã khởi động các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa các bên sau nhiều tháng bất đồng trong nội bộ liên minh NATO liên quan các tuyên bố của ông Trump về vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

Bài đăng của ông Trump về tàu bệnh viện xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Mỹ cho biết đã sơ tán một thủy thủ cần điều trị khẩn cấp khỏi tàu ngầm Mỹ hoạt động trong vùng biển Greenland, cách thủ phủ Nuuk khoảng 7 hải lý. Hiện chưa rõ hai sự việc có liên quan hay không.

Theo Diễm Châu/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
mỹ, Greenland

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga thử lệnh phong toả của Mỹ, điều tàu chở 200.000 thùng dầu tới quốc đảo xa xôi: Thế giới 'nín thở' chờ kết quả

Nga thử lệnh phong toả của Mỹ, điều tàu chở 200.000 thùng dầu tới quốc đảo xa xôi: Thế giới 'nín thở' chờ kết quả Nổi bật

Sau 1 năm, Mỹ lại chịu thua Trung Quốc tại thị trường hơn 80 triệu dân

Sau 1 năm, Mỹ lại chịu thua Trung Quốc tại thị trường hơn 80 triệu dân Nổi bật

Tổng thống Mỹ Trump thắc mắc vì sao Iran chưa ‘đầu hàng’ giữa sức ép quân sự

Tổng thống Mỹ Trump thắc mắc vì sao Iran chưa ‘đầu hàng’ giữa sức ép quân sự

08:04 , 23/02/2026
Ấn Độ lập trại y tế dã chiến, xét nghiệm diện rộng sau khi 7 trẻ tử vong liên tiếp chỉ sau 48 giờ phát bệnh

Ấn Độ lập trại y tế dã chiến, xét nghiệm diện rộng sau khi 7 trẻ tử vong liên tiếp chỉ sau 48 giờ phát bệnh

07:28 , 23/02/2026
Báo cáo tài chính gây bất ngờ của Nhà sản xuất máy bay quân sự Nga

Báo cáo tài chính gây bất ngờ của Nhà sản xuất máy bay quân sự Nga

07:17 , 23/02/2026
Hungary dọa chặn gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga

Hungary dọa chặn gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga

07:03 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên