Tổng thống Mỹ tăng thuế quan từ 10% lên 15% trên toàn thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Với tư cách là Tổng thống Mỹ, tôi sẽ ngay lập tức nâng mức thuế quan toàn cầu 10% đối với các quốc gia, trong đó nhiều quốc gia đã "bóc lột" Mỹ trong nhiều thập kỷ mà không bị trừng phạt (cho đến khi tôi lên nắm quyền!), lên mức 15%, mức thuế hoàn toàn được cho phép, và đã được kiểm chứng hợp pháp", Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình hôm 21/2.

"Trong vài tháng tới, chính quyền sẽ xác định và ban hành các mức thuế quan mới và hợp pháp", ông Trump cho biết thêm.

Trước đó một ngày, ông chủ Nhà Trắng đã ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia.

Nhà Trắng sau đó cho biết, các mức thuế bổ sung này sẽ có hiệu lực vào ngày 24/2, và duy trì trong 150 ngày.

Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng, Tổng thống Mỹ đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế quan lên các nước khác theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao không làm rõ liệu Mỹ có nên hoàn trả số tiền đã trả trước đó dưới dạng thuế quan hay không. Đồng thời, Nhà Trắng cho biết, sau phán quyết của Tòa án Tối cao, các loại thuế quan được áp đặt dưới danh nghĩa luật khẩn cấp đang được bãi bỏ.

Ngày 2/4/2025, nhà lãnh đạo Mỹ áp thuế đối với hàng hóa từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đó, tổng thống đã thay đổi mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ một số quốc gia.

Ngày 29/8/2025, Tòa phúc thẩm Quận Columbia phán quyết rằng, Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt nhiều mức thuế đã được công bố.

Ngày 4/9/2025, chính quyền Mỹ đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao để lật ngược phán quyết này.