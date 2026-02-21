Hungary chặn khoản vay 90 tỷ Euro cho Ukraine

Đường ống Druzhba (Ảnh: AP)

Hungary cho biết sẽ chặn khoản vay khẩn cấp 90 tỷ Euro cho Ukraine khi cáo buộc quốc gia bị chiến tranh tàn phá này "tống tiền" liên quan tới đường ống bị hư hỏng được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga. Thực trạng này đã làm leo thang cuộc đối đầu trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Hungary vào tháng 4 năm nay.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết Ukraine, EU và các lực lượng đối lập đang phối hợp để làm gián đoạn dòng chảy năng lượng vì lý do chính trị trước cuộc bầu cử quan trọng của Hungary.

"Chúng tôi sẽ chặn khoản vay 90 tỷ Euro của EU cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu đến Hungary qua đường ống Druzhba được nối lại" - ông Szijjártó nói trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/2 - "Ukraine đang tống tiền Hungary bằng cách ngăn chặn việc vận chuyển dầu mỏ, phối hợp với Brussels và phe đối lập tại Hungary nhằm gây ra sự gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu lên cao trước cuộc bầu cử".

Được biết, cuộc tổng tuyển cử tại Hungary dự kiến diễn ra vào ngày 12/4.

Trước đó, đại diện của Hungary đã phản đối tại một cuộc họp kín của các đại sứ EU hôm 20/2.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: TASS)

Budapest đã đàm phán một sự miễn trừ cùng với Slovakia và Cộng hòa Czech tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12/2025. Theo đó, 3 quốc gia này được miễn đóng góp tài chính cho khoản vay được tài trợ bằng khoản nợ chung được bảo đảm bởi ngân sách EU.

Dự luật bị Hungary chặn cần phải được thông qua với sự nhất trí của tất cả quốc gia thành viên EU. Nguyên nhân là vì nó điều chỉnh các quy tắc ngân sách EU để cho phép Ukraine - một quốc gia không phải là thành viên EU - vay tiền. Các đại sứ EU dự định sẽ quay lại vấn đề này ngay khi sự phản đối của Hungary được dỡ bỏ.

Căng thẳng giữa Hungary và Ukraine đã leo thang mạnh khi ông Orbán tăng cường lời lẽ gay gắt trong chiến dịch tranh cử. Thủ tướng Hungary cho rằng việc Ukraine gia nhập EU chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn hơn.

Tuy nhiên, tranh chấp gần đây nhất xuất phát từ việc đường ống dẫn khí đốt nối Hungary với Nga qua Ukraine bị hư hại. Đường ống Druzhba - có từ thời Liên Xô - đã bị hư hại sau khi bị trúng bom của Nga và điều đó đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển khí đốt. Tuy nhiên, Budapest cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm, cáo buộc Kiev không làm đủ để sửa chữa đường ống.

Ukraine phủ nhận những cáo buộc này. Ủy ban châu Âu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào tuần tới để giải quyết cuộc khủng hoảng leo thang, mặc dù Brussels không nhìn thấy rủi ro tức thời nào về trữ lượng dầu mỏ đối với Hungary.