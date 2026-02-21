Tổng thống Trump thăm Trung Quốc vào tháng 3, tâm điểm là chính sách thương mại của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump được công bố sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan mà ông Trump áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu.

Một quan chức Nhà Trắng hôm 20/2 đã xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, ngay trước khi tòa án cao nhất của Mỹ bác bỏ nhiều mức thuế quan mà ông đã sử dụng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Trong đó, có cả một số mức thuế được áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc.

Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm kéo dài tới Bắc Kinh dự kiến sẽ xoay quanh việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, ngăn cản cả hai nước tăng thuế quan hơn nữa.

Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã đặt ra những câu hỏi mới cho mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc - vốn đã ổn định gần đây sau khi ông Trump cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của Bắc Kinh để đổi lấy các biện pháp từ Trung Quốc. Những biện pháp này bao gồm việc trấn áp buôn bán fentanyl bất hợp pháp và tạm dừng hạn chế xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng.

Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc và hai phu nhân (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mức thuế 20% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ được áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Tòa án Mỹ phán quyết rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền. Các mức thuế này gắn liền với tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến việc phân phối fentanyl và mất cân bằng thương mại.

Các loại thuế khác đối với hàng hóa Trung Quốc - bao gồm cả những loại thuế được thực hiện theo thẩm quyền thương mại được luật hóa, được gọi là Mục 301 và Mục 232 - vẫn được giữ nguyên.

Ông Trump đã nói trong một cuộc họp báo rằng ông sẽ áp đặt mức thuế toàn cầu mới 10% trong 150 ngày.

Chuyến công du Trung Quốc gần đây nhất của ông Trump vào năm 2017 là chuyến thăm mới nhất của một Tổng thống Mỹ tới nước này.

"Đó sẽ là một chuyến đi đầy biến động" - Tổng thống Trump nói với các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Washington hôm 19/2 về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington từ chối bình luận về thời gian của chuyến đi. Hiện phía Trung Quốc chưa xác nhận chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Chuyến thăm của ông Trump sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp hồi tháng 10/2025 tại Hàn Quốc. Tại đây, hai nguyên thủ đã nhất trí về thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.