Các quốc gia EU bất đồng về gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga

21-02-2026 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Các đại sứ EU đã không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga trong cuộc họp hôm 20/2.

(Ảnh: Getty Images)

Theo đó, các biện pháp trừng phạt Nga được đề xuất - mà Brussels cho biết hy vọng sẽ hoàn tất trước ngày đánh dấu 4 năm xung đột Nga - Ukraine nổ ra - đang vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên EU liên quan tới các điều khoản chính. Điểm mấu chốt là đề xuất cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải đối với tàu chở dầu của Nga. Điều này sẽ xóa bỏ hệ thống trần giá hiện hành, cấm tất cả các công ty EU cung cấp dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, vận chuyển hoặc tiếp cận cảng cho bất kỳ tàu nào chở dầu thô của Nga.

Hy Lạp và Malta - hai quốc gia có ngành công nghiệp hàng hải mạnh mẽ - được cho là những quốc gia phản đối chính đối với lệnh cấm mới. Hai nước này cảnh báo rằng lệnh cấm đơn phương của EU mà không có sự ủng hộ đầy đủ của G7 sẽ làm tê liệt nền kinh tế của họ và đẩy hoạt động kinh doanh vận tải biển sang các đối thủ cạnh tranh ở Ấn Độ và Trung Quốc.

Họ cũng phản đối các hạn chế có thể xảy ra đối với cảng Karimun ở Indonesia. Italy và Hungary đã miễn cưỡng ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với cảng dầu Kulevi ở Gruzia. Tây Ban Nha và Italy đã phản đối việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với một trong những ngân hàng của Cuba.

(Ảnh: Forum For The Future)

Bên cạnh đó, Hungary và Slovakia đã đặt ra "quyền bảo lưu chung" đối với toàn bộ gói trừng phạt thứ 20, sử dụng quyền phủ quyết của mình để đảm bảo nguồn cung dầu từ Nga thông qua đường ống Druzhba bị hư hại - vốn đã bị tạm dừng từ tháng 1/2026.

Các nhà ngoại giao EU có thể nhóm họp lại vào cuối tuần này để thảo luận một lần nữa về các biện pháp trừng phạt Nga được đề xuất, trước cuộc họp Hội đồng Ngoại giao vào ngày 22/2. Tại đây, các Bộ trưởng hy vọng sẽ chính thức thông qua gói biện pháp trừng phạt này.

Moscow đã nhiều lần lên án các biện pháp trừng phạt của EU là bất hợp pháp và phản tác dụng, cho rằng chúng có ít tác dụng đối với nền kinh tế Nga, trong khi lại tàn phá nền kinh tế châu Âu.

Một số quan chức châu Âu cũng liên tục phản đối các biện pháp hạn chế này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico lập luận rằng EU "chỉ đang tự làm hại mình" bằng những biện pháp trừng phạt, mô tả những gói biện pháp trước đó là không mang lại lợi ích gì cho các quốc gia thành viên.

Theo Quỳnh Chi

VTV

