Trung Quốc lên tiếng về thuế quan Mỹ, nêu quan điểm cứng rắn: Mỹ khiến không bên nào được hưởng lợi

23-02-2026 - 11:59 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đang tiến hành “đánh giá toàn diện” phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến thuế quan.

Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Washington dỡ bỏ “các biện pháp thuế quan đơn phương có liên quan” đối với các đối tác thương mại.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ giáng đòn mạnh vào Tổng thống Donald Trump. Tòa đã bác bỏ nhiều mức thuế mà ông áp dụng trong cuộc thương chiến toàn cầu, trong đó có một số biện pháp nhằm vào Trung Quốc.

Chỉ vài giờ sau phán quyết, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế mới 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia vào Mỹ. Đến thứ Bảy, ông nâng mức thuế này lên 15%.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các mức thuế đơn phương của Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và luật pháp trong nước của Mỹ. Cơ quan này cho rằng các biện pháp đó không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào.

Bộ cho biết đã ghi nhận kế hoạch của Mỹ về việc duy trì thuế quan với các đối tác thương mại thông qua các biện pháp thay thế, trong đó có điều tra thương mại.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình.

Ông Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4. Chuyến thăm nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp được mong chờ giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Reuters﻿

