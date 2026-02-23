Iran và Mỹ định ngày đàm phán hạt nhân trước hạn chót của Tổng thống Trump

Hôm 22/2, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi - người đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran thông tin: "Tôi vui mừng xác nhận cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được lên lịch tại Geneva vào ngày 26/2, với nỗ lực tích cực nhằm tiến thêm một bước nữa để hoàn tất thỏa thuận".

Trước đó, ngày 19/2 ở lễ khai mạc Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran phải sớm đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với “những hậu quả rất nghiêm trọng”. Ông đồng thời đưa ra thời hạn từ 10 đến 15 ngày.

Reuters đưa tin Iran đang đưa ra những nhượng bộ mới về chương trình hạt nhân để đạt được thỏa thuận, với điều kiện thỏa thuận đó bao gồm việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế và công nhận quyền "làm giàu uranium vì mục đích hòa bình" của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (phải). (Ảnh: Getty)

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ sự lạc quan thận trọng trong bài đăng trên X khi cho rằng những cuộc đàm phán gần đây "mang lại những tín hiệu đáng khích lệ", đồng thời nhấn mạnh sự sẵn sàng của Tehran cho "mọi kịch bản tiềm năng" có thể xảy ra.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff nhấn mạnh Mỹ tò mò về lý do tại sao Iran vẫn chưa đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân .

Ông Witkoff nhấn mạnh: "Dưới áp lực này, với sức mạnh hải quân và lực lượng quân sự hùng hậu ở đó, tại sao họ không đến gặp chúng ta và nói, 'Chúng tôi tuyên bố không muốn vũ khí, đây là những gì chúng tôi sẵn sàng làm'? Và thật khó để thuyết phục họ làm điều đó".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng phản ứng trên mạng xã hội bằng thông qua bài đăng với nội dung: "Tôi tò mò muốn biết tại sao chúng tôi không đầu hàng? Bởi vì chúng tôi là người Iran". Ông cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài CBS rằng một giải pháp ngoại giao với Mỹ vẫn nằm trong tầm tay.

Hồi tháng 6, Mỹ cùng Israel tấn công địa điểm hạt nhân của Iran, qua đó hạn chế đáng kể việc làm giàu uranium của nước này. Ông Trump tuyên bố những địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran bị "phá hủy". Tuy nhiên, Iran vẫn được cho là đang sở hữu nhiều kho dự trữ uranium được làm giàu trước đó và Washington muốn nước này từ bỏ số uranium đó.

"Họ làm giàu uranium vượt xa mức cần thiết cho năng lượng hạt nhân dân sự. Độ tinh khiết lên tới 60%. Họ có thể chỉ còn khoảng một tuần nữa là có vật liệu chế tạo bom cấp công nghiệp và điều đó thực sự nguy hiểm", ông Witkoff lưu ý.

Những nhượng bộ mới mà Iran đang xem xét bao gồm việc xuất khẩu một nửa lượng uranium làm giàu ra nước ngoài, đồng thời pha loãng phần còn lại.

Washington cũng tìm cách mở rộng cuộc đàm phán ngoài vấn đề hạt nhân, bao gồm chương trình tên lửa của Iran và sự hỗ trợ của nước này cho nhóm vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên, Iran công khai bác bỏ điều này, vì không giống như vấn đề tên lửa, việc hỗ trợ nhóm vũ trang có thể không phải là lằn ranh đỏ đối với Tehran.