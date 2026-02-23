Warren Buffett bán ròng trước khi rời ghế CEO: Thông điệp ngầm nào từ tỷ phú 94 tuổi?

Trong quý cuối cùng giữ cương vị CEO của Berkshire Hathaway, Warren Buffett đã để lại một dấu ấn đậm nét bằng việc duy trì vị thế "người bán ròng".

Không chỉ tiếp tục hưởng lợi từ việc nắm giữ cổ phiếu những tập đoàn lớn trong danh mục như Apple hay Bank of America, vị tỷ phú 94 tuổi còn gây bất ngờ khi quay lại với ngành báo chí, lĩnh vực mà ông từng tuyên bố khai tử cách đây vài năm.

Những cuộc chia tay lịch sử

Suốt nhiều năm qua, Apple luôn được coi là "viên ngọc quý" trên vương miện của Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, số liệu mới nhất cho thấy một sự thay đổi tư duy rõ rệt. Trong quý IV/2025 vừa qua, tập đoàn này đã tiếp tục bán ra cổ phiếu Apple, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp và là lần thứ 7 trong số 9 quý gần nhất họ thực hiện việc giảm tỷ trọng này.

Tính từ mùa hè năm 2023 đến nay, Berkshire đã cắt giảm hơn 75% lượng cổ phiếu Apple nắm giữ. Mặc dù Apple vẫn đứng đầu danh mục với trị giá 60,3 tỷ USD (tính theo giá đóng cửa phiên thứ Sáu vừa qua), nhưng khoảng cách giữa "Táo" và vị trí thứ hai là American Express đã bị thu hẹp đáng kể. Từ con số chênh lệch khổng lồ gần 150 tỷ USD trước đây, giờ đây khoảng cách này chỉ còn chưa đầy 8 tỷ USD.

Thay đổi danh mục cổ phiếu của Berkshire (triệu USD)

Thay đổi danh mục nắm giữ cổ phiếu Apple của Berkshire (triệu USD)

Thay đổi danh mục nắm giữ cổ phiếu Amazon của Berkshire (triệu USD)

Song song đó, Bank of America cũng chịu chung số phận khi bị bán ròng 6 quý liên tiếp, giảm 75% quy mô so với thời điểm giữa năm 2024. Đáng chú ý nhất là Amazon, khi Berkshire "trảm" tới 77% lượng cổ phiếu nắm giữ trong quý IV, đưa giá trị khoản đầu tư từ 2,2 tỷ USD xuống còn vỏn vẹn 478 triệu USD.

Giới phân tích tại Barron’s cho rằng, việc thoái vốn tại Amazon có liên quan mật thiết đến sự ra đi của giám đốc quản lý danh mục Todd Combs khi ông này chuyển sang đầu quân cho JPMorgan Chase.

Trong khi rút quân khỏi mảng công nghệ và ngân hàng, Warren Buffett lại đổ thêm tiền vào những lĩnh vực truyền thống mà ông am hiểu nhất: Năng lượng và Bảo hiểm.

Cổ phiếu Chevron ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong danh mục quý 4 khi Berkshire chi thêm khoảng 1,2 tỷ USD để tăng 6,6% tỷ trọng nắm giữ. Nhờ giá dầu thô leo thang, giá trị cổ phiếu Chevron đã tăng hơn 20% kể từ đầu năm, đưa tổng giá trị khoản đầu tư lên mức gần 24 tỷ USD. Hiện tại, gã khổng lồ dầu khí này vững vàng ở vị trí thứ 5 trong danh mục của Berkshire.

Lĩnh vực bảo hiểm cũng đón nhận tin vui khi Berkshire tăng 9,3% tỷ trọng tại Chubb, tương đương khoản đầu tư thêm 910 triệu USD. Với 34,2 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 11,4 tỷ USD, Chubb chính thức trở thành khoản nắm giữ lớn thứ 8 của tập đoàn. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố dòng tiền mặt ổn định, vốn là đặc sản của mô hình kinh doanh kiểu Buffett.

Bất ngờ lớn nhất trong báo cáo lần này là sự xuất hiện của The New York Times Company (NYT). Berkshire đã mua một lượng cổ phần nhỏ, hiện trị giá khoảng 395 triệu USD (chiếm 0,1% danh mục).

Cần nhớ rằng, năm 2020, Buffett từng bán sạch mảng báo chí địa phương vì cho rằng ngành này không còn tương lai. Tuy nhiên, việc quay lại với NYT, một biểu tượng của báo chí kỹ thuật số hiện đại, cho thấy một góc nhìn khác.

Dù quy mô khoản đầu tư này chỉ là "tiền lẻ" đối với Berkshire, nhưng nó lại lớn hơn cả con số 250 triệu USD mà Jeff Bezos từng chi để mua lại The Washington Post vào năm 2013. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu NYT đã lập đỉnh lịch sử tại mức gần 78 USD, cho thấy niềm tin của thị trường vào "cái gật đầu" của Berkshire.

Bên cạnh những thương vụ mua bán cổ phiếu, Berkshire cũng đang nỗ lực dọn dẹp các rắc rối pháp lý tại mảng tiện ích. PacifiCorp, công ty con của tập đoàn, vừa đồng ý chi 575 triệu USD để dàn xếp các khiếu nại từ Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến các vụ cháy rừng tại California và Oregon.

Mặc dù PacifiCorp vẫn phủ nhận trách nhiệm pháp lý, nhưng thỏa thuận này là bước đi quan trọng để giảm bớt áp lực từ các vụ kiện tập thể có tổng giá trị bồi thường tiềm tàng lên tới 50 tỷ USD. Để cải thiện tình hình tài chính, công ty này cũng đã thông báo bán tài sản trị giá 1,9 tỷ USD tại bang Washington cho Portland General Electric.

Có thể thấy, Warren Buffett đang thực hiện một cuộc tổng vệ sinh danh mục và tài chính vô cùng quyết liệt trước khi bàn giao lại quyền trượng. Việc chuyển dịch từ các cổ phiếu tăng trưởng nóng sang các tài sản giá trị và năng lượng cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư huyền thoại trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu trong giai đoạn tới.

*Nguồn: CNBC, Fortune