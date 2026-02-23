Ông Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

Thông tin trên do hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA công bố ngày 23-2.

Theo KCNA, quyết định tái bổ nhiệm đồng chí Kim Jong-un vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên được đưa ra vào ngày thứ tư của Đại hội IX Đảng Lao động hôm 22-2, “phù hợp với ý chí kiên định và nguyện vọng nhất trí của tất cả đại biểu”.

Ông Kim Jong-un tại Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên hôm 22-2. Ảnh: Yonhap

“Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un, khả năng răn đe của đất nước với lực lượng hạt nhân làm trụ cột đã được cải thiện đáng kể” - KCNA tuyên bố.

Hãng tin này cũng ca ngợi công lao của ông Kim Jong-un trong việc nâng cao vị thế đất nước, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và củng cố quân đội nước này "thành một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh".

Trong bài phát biểu khai mạc đại hội hôm 19-2, ông Kim Jong-un đã cam kết nâng cao mức sống của người dân Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh: “Ngày nay, Đảng ta đang đối mặt với nhiệm vụ lịch sử nặng nề và cấp bách, đó là thúc đẩy xây dựng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời chuyển đổi mọi lĩnh vực đời sống nhà nước và xã hội càng sớm càng tốt”.

Ông Kim Jong-un cho biết Đại hội Đảng năm 2026 sẽ công bố giai đoạn tiếp theo trong chương trình vũ khí hạt nhân của đất nước.

Đại hội IX Đảng Lao động cũng bầu ra các thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và thông qua các sửa đổi đối với quy chế của Đảng - theo KCNA.

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên thường được tổ chức 5 năm một lần.