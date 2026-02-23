Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Động đất 7,1 độ giữa đêm tại Malaysia, rung chấn lan sang quốc gia khác

23-02-2026 - 10:50 AM | Tài chính quốc tế

Rạng sáng 23/2 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra ngoài khơi bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo, theo thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) tâm chấn nằm cách thủ phủ ven biển Kota Kinabalu chưa đầy 100 km về phía đông bắc, ở độ sâu khoảng 619,8 km. Trận động đất xảy ra vào lúc 0h57 phút (giờ địa phương).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết không phát đi cảnh báo sóng thần do độ sâu lớn của trận động đất khiến nguy cơ xảy ra sóng thần gần như không đáng kể. Cơ quan này cũng đánh giá khả năng xảy ra thương vong hoặc thiệt hại là thấp.

Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS)

Trong khi đó,Cục Khí tượng Malaysia cũng ghi nhận cường độ trận động đất ở mức 6,8 độ và cho biết đang “tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình”.

Rung chấn được cảm nhận tại khu vực bờ tây bang Sabah và một số nơi thuộc bang Sarawak lân cận. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn quốc gia Bernama, Trung tâm Điều hành của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Sabah xác nhận chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào sau trận động đất.

“Các trạm đang tuần tra và giám sát địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân và kiểm soát tình hình”, đại diện lực lượng này cho biết.

Cùng với đó, theo Straistimes, một số người ở Singapore cho biết cảm nhận được rung chấn.

Giới chức Malaysia hiện tiếp tục theo dõi diễn biến nhằm kịp thời ứng phó nếu có tình huống phát sinh.

Nguồn: The Straitstimes

Malaysia nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

