Một hoạt động bất thường gần biên giới Malaysia - Thái Lan gây lo ngại

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) ngày 1.2 đưa tin, hoạt động bán nhiên liệu bất thường tại một số trạm xăng gần biên giới Malaysia - Thái Lan đã làm dấy lên lo ngại về khả năng biển thủ xăng và dầu diesel trợ giá.

Thông báo về vấn đề này, Tổng giám đốc phụ trách thực thi của Bộ Thương mại Nội địa và Chi phí Sinh hoạt Malaysia (KPDN) Datuk Azman Adam cho biết đã xác định được 9 trạm xăng có doanh số bán hàng cao hơn đáng kể so với các trạm xăng khác.

Tuy nhiên, ông cho biết doanh số bán hàng của các trạm xăng đó đã giảm mạnh sau khi các cán bộ thực thi pháp luật Malaysia có mặt tại hiện trường, cho thấy những dấu hiệu ban đầu của hoạt động bất thường trong chuỗi cung ứng nhiên liệu trợ giá.

Tổng giám đốc phụ trách thực thi của Bộ Thương mại Nội địa và Chi phí Sinh hoạt Malaysia (KPDN) Datuk Azman Adam (trái) dẫn đầu đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các trạm xăng ở thị trấn Rantau Panjang (thuộc huyện Pasir Mas, bang Kelantan, Malaysia), gần biên giới với Thái Lan. Ảnh: Bernama

Ông Azman cho biết, việc giám sát đã được tiến hành tại bốn huyện biên giới Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah và Jeli của Malaysia tiếp giáp với Thái Lan, sau khi đoàn kiểm tra đến thăm Khu phức hợp Nhập cư, Hải quan, Kiểm dịch và An ninh (ICQS) ở thị trấn Rantau Panjang vào ngày 1.2.

Ông nói rằng đã sự biến đổi mạnh mẽ về doanh số bán hàng tại các trạm xăng sau khi các cán bộ xuất hiện đã cho thấy dấu hiệu ban đầu của hoạt động bất thường trong chuỗi cung ứng nhiên liệu trợ giá, và việc này cần được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Ông Azman cho biết Bộ Thương mại Nội địa và Chi phí Sinh hoạt Malaysia (KPDN) hiện đang đánh giá xem số liệu bán hàng có thực sự phản ánh mức tiêu thụ nội địa của Malaysia hay bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.

“Các cuộc điều tra tiếp theo sẽ bao gồm việc xem xét hồ sơ dân cư, các hoạt động kinh tế địa phương và mô hình di chuyển của phương tiện giao thông ở các khu vực biên giới để đảm bảo bất kỳ chính sách nào [về xăng dầu] được thực thi đều dựa trên dữ liệu và đánh giá toàn diện,” ông nói.

Ông Azman nói thêm rằng KPDN vẫn chưa xem xét việc hạn chế nguồn cung xăng dầu tại các trạm xăng liên quan, thay vào đó ưu tiên giám sát liên tục và thu thập thông tin từ hiện trường.

“Một biện pháp tiếp cận theo từng giai đoạn sẽ được áp dụng để đảm bảo việc thực thi [chính sách xăng dầu] được thực hiện một cách thận trọng mà không ảnh hưởng đến nhu cầu chính đáng của người tiêu dùng địa phương”, ông nói.

Trong khi đó, ông Azman cho biết KPDN cũng sẽ lắp đặt 17 biển báo cấm nhập khẩu và xuất khẩu tại tất cả các khu phức hợp ICQS ở các bang của Malaysia giáp biên giới với Thái Lan. Ông cho biết các biển cảnh báo sẽ hiển thị rõ ràng lệnh cấm mua xăng RON95 đối với người nước ngoài, cũng như các hạn chế đối với việc mang dầu ăn đóng chai và các mặt hàng bị kiểm soát khác ra khỏi Malaysia.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng giám đốc phụ trách thực thi của Bộ Thương mại Nội địa và Chi phí Sinh hoạt Malaysia (KPDN) cho biết bộ này cũng sẽ lắp đặt camera giám sát (CCTV) tại tất cả các trạm xăng ở khu vực biên giới bắt đầu từ năm nay để tăng cường thực thi pháp luật.

Ông Azman cho biết biện pháp dựa trên công nghệ này nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng rò rỉ và biển thủ xăng RON95 và dầu diesel, đặc biệt là tại các địa điểm có rủi ro cao bị nghi ngờ là mục tiêu của các băng nhóm tội phạm.

“Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, một cá nhân có thể hút trộm hoặc đổ đầy tới 40 can xăng. Do đó, việc lắp đặt CCTV và sử dụng dữ liệu sẽ tạo thành cơ sở quan trọng để hỗ trợ các cuộc điều tra và hành động thực thi pháp luật”, ông nói thêm.