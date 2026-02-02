Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhờ Nga, một nước ứng viên EU tiết kiệm được ít nhất 300 triệu euro mỗi năm

02-02-2026 - 12:00 PM | Tài chính quốc tế

Giá khí đốt trên thị trường có thời điểm cao gấp đôi giá thỏa thuận giữa Nga và quốc gia châu Âu này.

Serbia tiết kiệm ít nhất 300 triệu euro mỗi năm nhờ nguồn cung khí đốt của Nga, Đại sứ Nga tại Belgrade, Alexander Botsan-Kharchenko, cho biết.

Trả lời báo Vecernje Novosti, ông Alexander Botsan-Kharchenko nói: “Tôi ước tính khoảng 300 triệu euro tiết kiệm mỗi năm, có thể còn nhiều hơn”.

Đại sứ Nga cho biết nếu tính đến toàn bộ thời hạn hợp đồng, lợi ích thậm chí còn lớn hơn.

“Có thời điểm, giá khí đốt trên thị trường cao gấp đôi so với giá theo thỏa thuận Nga cung cấp khí đốt cho Serbia”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông Botsan-Kharchenko lưu ý rằng, bất chấp những đồn đoán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, Nga vẫn duy trì nguồn cung khí đốt cho Serbia trong suốt thời gian thực hiện thỏa thuận.

Cuối tháng 12, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, cho biết đã đồng ý gia hạn thỏa thuận mua khí đốt Nga thêm 3 tháng trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận dài hạn với Moscow.

Phụ thuộc nhiều vào khí đốt Nga nhưng Serbia chưa thể ký được hợp đồng dài hạn với tập đoàn năng lượng Gazprom. Năm 2022, Serbia ký hợp đồng 3 năm với Gazprom để nhận 2,2 tỷ m³ khí mỗi năm. Thỏa thuận này đã hết hạn vào tháng 5 nhưng được gia hạn 3 lần – đến cuối tháng 9, cuối tháng 10 và ngày 31/12.

Mặc dù là ứng cử viên gia nhập EU, Serbia vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Nga và mua khí đốt với giá thấp hơn giá thị trường.

Theo công ty khí đốt của Serbia, Nga cung cấp khoảng 6 triệu m³ mỗi ngày với giá khoảng 290 euro/1.000 m³, trong khi giá thị trường ở mức khoảng 360 euro.

Serbia cũng nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan và tự sản xuất trong nước, nhưng không đủ để bù đắp cho nguồn cung từ Nga.

Serbia dự kiến tiêu thụ khoảng 2,7 tỷ m³ khí năm nay. Ngoài nguồn từ Gazprom, Serbia nhập thêm khoảng 400 triệu m³ khí Azeri qua Bulgaria. Năm 2024, Serbia nhập khoảng 3 tỷ m³ khí Nga, đáp ứng phần lớn nhu cầu, trong khi sản lượng trong nước chỉ chiếm khoảng 10%. Dù Belgrade đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung qua Bulgaria và LNG từ cảng Alexandroupolis (Hy Lạp), khí Nga vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo trong tương lai gần.

Theo Tass﻿

Không chỉ Trung Quốc hay Ấn Độ, một khách hàng khác thuộc BRICS cũng khó cưỡng lại dầu giá rẻ của Nga: Giảm mạnh mua từ Mỹ, tăng nhập từ Moscow gấp 3 lần

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chê đồ nhập khẩu phương Tây là “rẻ tiền, chất lượng thấp”, người dân quay lại với sản phẩm tưởng như đã tuyệt chủng vì lỗi thời

Chê đồ nhập khẩu phương Tây là “rẻ tiền, chất lượng thấp”, người dân quay lại với sản phẩm tưởng như đã tuyệt chủng vì lỗi thời Nổi bật

EU chứng kiến kỷ lục buồn chưa từng có kể từ năm 2022

EU chứng kiến kỷ lục buồn chưa từng có kể từ năm 2022 Nổi bật

Giá vàng và bạc 'rơi tự do' chỉ trong 20 tiếng: Lộ 'cá mập' đứng sau khiến thị trường kim loại quý chao đảo, chứng kiến mức giảm chưa từng có

Giá vàng và bạc 'rơi tự do' chỉ trong 20 tiếng: Lộ 'cá mập' đứng sau khiến thị trường kim loại quý chao đảo, chứng kiến mức giảm chưa từng có

11:31 , 02/02/2026
Người phụ nữ bán nhà để mua bạc kiếm đậm hơn 7,1 tỷ đồng trong 5 tháng: “Khi đó người thân bạn bè đều không tin tưởng tôi”

Người phụ nữ bán nhà để mua bạc kiếm đậm hơn 7,1 tỷ đồng trong 5 tháng: “Khi đó người thân bạn bè đều không tin tưởng tôi”

11:00 , 02/02/2026
Nhiều người bị tuyết vùi lấp tử vong tại Nhật Bản

Nhiều người bị tuyết vùi lấp tử vong tại Nhật Bản

10:00 , 02/02/2026
Tướng Mỹ và Israel gặp nhau giữa căng thẳng Iran

Tướng Mỹ và Israel gặp nhau giữa căng thẳng Iran

09:47 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên