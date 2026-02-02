Nhờ Nga, một nước ứng viên EU tiết kiệm được ít nhất 300 triệu euro mỗi năm

Serbia tiết kiệm ít nhất 300 triệu euro mỗi năm nhờ nguồn cung khí đốt của Nga, Đại sứ Nga tại Belgrade, Alexander Botsan-Kharchenko, cho biết.

Trả lời báo Vecernje Novosti, ông Alexander Botsan-Kharchenko nói: “Tôi ước tính khoảng 300 triệu euro tiết kiệm mỗi năm, có thể còn nhiều hơn”.

Đại sứ Nga cho biết nếu tính đến toàn bộ thời hạn hợp đồng, lợi ích thậm chí còn lớn hơn.

“Có thời điểm, giá khí đốt trên thị trường cao gấp đôi so với giá theo thỏa thuận Nga cung cấp khí đốt cho Serbia”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông Botsan-Kharchenko lưu ý rằng, bất chấp những đồn đoán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, Nga vẫn duy trì nguồn cung khí đốt cho Serbia trong suốt thời gian thực hiện thỏa thuận.

Cuối tháng 12, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, cho biết đã đồng ý gia hạn thỏa thuận mua khí đốt Nga thêm 3 tháng trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận dài hạn với Moscow.

Phụ thuộc nhiều vào khí đốt Nga nhưng Serbia chưa thể ký được hợp đồng dài hạn với tập đoàn năng lượng Gazprom. Năm 2022, Serbia ký hợp đồng 3 năm với Gazprom để nhận 2,2 tỷ m³ khí mỗi năm. Thỏa thuận này đã hết hạn vào tháng 5 nhưng được gia hạn 3 lần – đến cuối tháng 9, cuối tháng 10 và ngày 31/12.

Mặc dù là ứng cử viên gia nhập EU, Serbia vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Nga và mua khí đốt với giá thấp hơn giá thị trường.

Theo công ty khí đốt của Serbia, Nga cung cấp khoảng 6 triệu m³ mỗi ngày với giá khoảng 290 euro/1.000 m³, trong khi giá thị trường ở mức khoảng 360 euro.

Serbia cũng nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan và tự sản xuất trong nước, nhưng không đủ để bù đắp cho nguồn cung từ Nga.

Serbia dự kiến tiêu thụ khoảng 2,7 tỷ m³ khí năm nay. Ngoài nguồn từ Gazprom, Serbia nhập thêm khoảng 400 triệu m³ khí Azeri qua Bulgaria. Năm 2024, Serbia nhập khoảng 3 tỷ m³ khí Nga, đáp ứng phần lớn nhu cầu, trong khi sản lượng trong nước chỉ chiếm khoảng 10%. Dù Belgrade đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung qua Bulgaria và LNG từ cảng Alexandroupolis (Hy Lạp), khí Nga vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo trong tương lai gần.

Theo Tass﻿