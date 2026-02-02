Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tướng Mỹ và Israel gặp nhau giữa căng thẳng Iran

02-02-2026 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Các tướng lĩnh cấp cao của Mỹ và Israel đã gặp nhau tại Lầu Năm Góc trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.

Hai quan chức Mỹ hôm 1-2 cho biết cuộc gặp diễn ra cách đó 2 ngày.

Chi tiết về các cuộc thảo luận kín giữa tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, và ông Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Israel, không được tiết lộ.

Tướng Mỹ và Israel gặp nhau giữa căng thẳng Iran - Ảnh 1.

Ông Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Israel. Ảnh: Flash90

Mỹ đã tăng cường hiện diện hải quân và nâng cấp hệ thống phòng không ở Trung Đông sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa Iran nhằm gây áp lực buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran hôm 1-2 cảnh báo về khả năng xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công họ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã gặp ông Zamir sau các cuộc thảo luận ở Washington. Cuộc gặp nhằm xem xét tình hình và "sự sẵn sàng hoạt động của quân đội Israel cho bất kỳ kịch bản tiềm tàng nào".

Cùng ngày 1-2, đài truyền hình nhà nước Israel KAN đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh với sự tham dự của các quan chức cấp cao, bao gồm cả ông Zamir, người vừa trở về từ Mỹ.

Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad David Barnea cũng có mặt tại cuộc họp.

Ông Zamir được cho là đến Mỹ bằng máy bay tư nhân thay vì máy bay quân sự để tránh bị phát hiện và “tìm cách thuyết phục Washington tiến hành một cuộc tấn công vào Iran”.

Theo truyền thông địa phương, ông Zamir dự đoán Mỹ sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran trong vòng 2 tuần đến 2 tháng tới.

Nguồn tin cũng cho biết Israel lo ngại Tổng thống Donald Trump có thể đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này “mà không bao gồm tên lửa đạn đạo của Iran”.

Israel chặn 1 triệu ống tiêm cần thiết để tiêm chủng cho trẻ em ở Gaza

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

