Israel chặn 1 triệu ống tiêm cần thiết để tiêm chủng cho trẻ em ở Gaza

Trẻ được điều trị tại Bệnh viện es-Seraya Sahra ở thành phố Gaza (Ảnh: Nur Photo/Getty Images)

UNICEF đang tiến hành chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em ở Gaza khi lệnh ngừng bắn mong manh tại đây vẫn còn hiệu lực. Tổ chức này cho biết họ đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong việc đưa 1,6 triệu ống tiêm và tủ lạnh chạy bằng năng lượng Mặt trời để bảo quản các lọ vaccine vào Gaza. UNICEF cho biết các ống tiêm đã chờ thông quan từ tháng 8.

Người phát ngôn của UNICEF - ông Ricardo Pires - nói: "Cả ống tiêm và tủ lạnh đều được Israel coi là có công dụng kép. Chúng tôi thấy rất khó để đưa những mặt hàng này vượt qua khâu thông quan và kiểm tra, nhưng chúng lại rất cấp thiết".

"Công dụng kép" ám chỉ những mặt hàng mà Israel cho là có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự.

COGAT - cơ quan trực thuộc quân đội Israel chuyên giám sát các dòng viện trợ vào Gaza - đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Trước đó, cơ quan này đã tuyên bố không hạn chế việc đưa thực phẩm, nước uống, vật tư y tế và vật dụng thiết yếu vào Gaza. UNICEF đã cáo buộc Hamas đánh cắp hàng viện trợ nhân đạo - điều mà nhóm chiến binh Palestine này phủ nhận.

Trẻ em Palestine tại Bệnh viện es-Seraya Sahra ở thành phố Gaza, một phần của chiến dịch tiêm chủng mới (Ảnh: Anadolu/Getty Images)

Hôm 9/11, UNICEF đã triển khai đợt tiêm vaccine bổ sung đầu tiên trong 3 đợt tiêm chủng, nhằm tiếp cận hơn 40.000 trẻ em dưới 3 tuổi chưa được tiêm vaccine bại liệt, sởi và viêm phổi định kỳ sau 2 năm chiến tranh ở Gaza. Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, hơn 2.400 trẻ em đã được tiêm nhiều loại vaccine.

"Chiến dịch tiêm chủng đã bắt đầu, nhưng chúng tôi còn hai đợt nữa. Và để làm được điều đó, chúng tôi cần thêm nguồn cung cấp" - ông Pires nói.

UNICEF cho biết thêm hàng viện trợ nhân đạo đang được chuyển đến Gaza, nhưng một số mặt hàng thiết yếu vẫn bị chính quyền Israel từ chối nhập cảnh - bao gồm 938.000 chai sữa bột pha sẵn và phụ tùng thay thế cho xe chở nước.

"Con số này tương đương gần 1 triệu chai sữa có thể đã đến tay trẻ em đang bị suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau" - ông Pires phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneve, Thụy Sĩ.

Thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 10/10 có điều khoản giải phóng một lượng lớn hàng viện trợ trên khắp khu vực này. Tuy nhiên, các cơ quan cứu trợ đã nhiều lần cảnh báo rằng số lượng hàng viện trợ này không đủ để đáp ứng nhu cầu của 2 triệu người dân phải di dời và bị suy dinh dưỡng.