Israel bán 'mắt thần' Iron Dome cho Nga diệt UAV Ukraine

Một trong những chương trình phát sóng tại Ukraine đã đề cập đến vấn đề hiệu quả ngày càng giảm sút của máy bay không người lái (UAV) trinh sát Ukraine và một số chuyên gia quân sự Ukraine đã thảo luận để tìm ra nguyên nhân nào đã khiến điều đó xảy ra.

Theo Oleh Guyt, chỉ huy một trung đoàn Lực lượng Vũ trang Ukraine, Quân đội Nga đã bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái trinh sát Ukraine thường xuyên hơn, nguyên nhân là do họ có nhiều phương tiện giám sát tầm thấp hơn, ví dụ như các radar chuyên phát hiện mục tiêu thấp, bay chậm.

Một sĩ quan Ukraine khác cũng chỉ ra rằng, chính đối tác Israel đã dẫn đến tình trạng này, lý do là công ty DRS RADA Technologies của Israel đã bán loại radar chiến thuật 3D AESA (Mảng pha quét điện tử chủ động) cho Nga.

Loại radar bảo vệ chủ động này có thể phát hiện hỏa lực rocket, đạn pháo, pháo cối, phát hiện UAV trinh sát, giám sát trên không toàn diện và giám sát chu vi 3D; có thể lắp đặt được trên nhiều nền tảng như: Lắp đặt cố định, triển khai cơ động trên xe chiến thuật bộ binh hoặc trên tàu tuần tra và tàu tác chiến ven biển.

Radar RADA hiện đang được Quân đội Hoa Kỳ sử dụng, nhưng nổi tiếng nhất là việc nó đang được sử dụng như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa lừng danh “Vòm sắt” (Iron Dome) của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sử dụng RADA để phát hiện, đường bay của các loại đạn pháo, tên lửa, rocket do các lực lượng Houthi (Yemen), Hamas (Palestine), Hezbollah (Lebanon) và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran phóng vào lãnh thổ Israel, để các tên lửa “Vòm sắt” đánh chặn.

Một sĩ quan khác chỉ ra một điều trớ trêu là ban đầu Israel đã bán loại radar này cho Lực lượng Vũ trang Ukraine nhưng chỉ sáu tháng sau, họ lại bán những radar của Iron Dome cho chính đối thủ của Kiev và giờ đây, quân Nga đang bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine một cách thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm này, cả Lực lượng Phòng vệ Israel và Bộ Quốc phòng Nga đều chưa chính thức thông báo rằng chính quyền Tel Aviv đã chấp thuận bán những radar này cho đối tác Moscow.