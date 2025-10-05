EU gia hạn biện pháp trừng phạt Nga do các mối đe dọa hỗn hợp

(Ảnh minh họa: Adobe Stock)

Lệnh trừng phạt sẽ được duy trì đến ngày 9/10/2026, trong bối cảnh Moscow tiếp tục tiến hành các chiến dịch đe dọa hỗn hợp, bao gồm tấn công mạng, thao túng thông tin và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên EU cũng như các đối tác.

Theo thông báo, hiện có 47 cá nhân và 15 thực thể liên quan đến các hành động của Nga - bị liệt kê trong danh sách trừng phạt. Những người và tổ chức này sẽ phải chịu đóng băng tài sản, bị cấm tiếp cận nguồn lực tài chính, trong khi công dân và doanh nghiệp EU bị cấm cung cấp tiền, tài sản hay hỗ trợ kinh tế cho họ. Ngoài ra, các cá nhân trong danh sách còn bị áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và quá cảnh trên toàn bộ lãnh thổ Liên minh châu Âu.

Khuôn khổ pháp lý cho các biện pháp hạn chế này được EU thông qua lần đầu vào tháng 10/2024, nhằm đối phó với các hoạt động bị cho là "làm suy yếu an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ" của Liên minh châu Âu. Đến tháng 5/2025, EU đã mở rộng phạm vi trừng phạt, cho phép nhắm vào tài sản hữu hình gắn liền với các hoạt động gây bất ổn, những nhà tài trợ tài chính, cũng như đình chỉ giấy phép phát sóng của các cơ quan truyền thông Nga tham gia phát tán thông tin sai lệch.

Ngày 18/7 năm nay, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU đã ra tuyên bố lên án chiến dịch "lai ghép" kéo dài của Nga, nhấn mạnh rằng các hành vi như tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng, tấn công vật lý, thao túng thông tin và can thiệp chính trị… đã gia tăng mạnh kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Trong tuyên bố ngày 3/10, Hội đồng EU khẳng định việc gia hạn biện pháp trừng phạt nhằm răn đe Nga không tiếp tục các hoạt động gây bất ổn, đồng thời bảo vệ các thể chế dân chủ và duy trì hòa bình khu vực. Brussels nhấn mạnh các lệnh trừng phạt là công cụ quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm chống lại hình thức chiến tranh phi truyền thống mà Nga đang triển khai.

Những động thái mới nhất cho thấy EU đang duy trì lập trường thống nhất và kiên định trong nỗ lực đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột kéo dài với Moscow.