Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguồn thu quan trọng nhất của Nga đối diện cơn khủng hoảng âm thầm: Nguồn cung sắp cạn kiệt, có thể 'mất trắng' hàng trăm tỷ USD

06-10-2025 - 08:42 AM | Tài chính quốc tế

Wall Street Journal cho biết mỏ dầu truyền thống của Nga đang dần cạn kiệt, trong khi hoạt động khai thác gặp vấn đề nghiêm trọng vì thiếu công nghệ của phương Tây.

Nguồn thu quan trọng nhất của Nga đối diện cơn khủng hoảng âm thầm: Nguồn cung sắp cạn kiệt, có thể 'mất trắng' hàng trăm tỷ USD- Ảnh 1.

Trong suốt gần 1 thập kỷ qua, Nga và OPEC (OPEC+) đã cùng nhau điều phối cắt giảm sản lượng nhằm giữ giá dầu ở mức cao.

Với Ả Rập Xê Út, giá dầu là nguồn ngân sách chủ lực để triển khai kế hoạch Vision 2030 trị giá hàng nghìn tỷ USD, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế khỏi phụ thuộc vào năng lượng. Còn đối với Nga, dầu mỏ đóng góp tới 1/3 nguồn thu ngân sách (khoảng 100 đến 120 tỷ USD).

Tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi. Việc tăng sản lượng kể từ tháng 4/2025 khiến giá dầu Brent rơi từ vùng 80 USD/thùng xuống vùng 60 USD và thậm chí có thể trượt sâu hơn về mốc 50 USD nếu các yếu tố cung vượt cầu tiếp tục chiếm ưu thế. Điều thị trường chưa dự đoán đầy đủ chính là mức độ suy yếu âm thầm nhưng rõ rệt trong năng lực khai thác dầu của Nga - hậu quả trực tiếp từ các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt.

Một bài phân tích trên Wall Street Journal gần đây đã chỉ ra rằng các mỏ dầu truyền thống của Nga ở Tây Siberia và khu vực Volga-Urals - từng là trụ cột sản xuất suốt nhiều thập kỷ, đang dần cạn kiệt. Trước năm 2022, Nga từng đặt kỳ vọng vào việc khai thác các mỏ đá phiến khổng lồ thông qua hợp tác công nghệ với phương Tây. Nhưng giờ đây, viễn cảnh đó gần như đóng lại hoàn toàn.

Matthew Sagers, chuyên gia tại S&P Global Commodity Insights, nhận định: “Lấy dầu lên khỏi lòng đất đã khó, nhưng với nền tảng tài nguyên ngày càng xuống cấp, Nga đang phải ‘chạy nhanh hơn mỗi năm chỉ để đứng yên’. Đây là một lời chia tay chậm rãi với ngành dầu mỏ Nga.”

Không có sự hỗ trợ công nghệ từ phương Tây, việc tái hiện thành công của ngành dầu đá phiến Mỹ là điều bất khả thi đối với Nga. Trong suốt hơn 1 thập kỷ, ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ đã phát triển nhờ sự tích hợp chặt chẽ giữa phần mềm trí tuệ nhân tạo, thiết bị khoan định hướng hiện đại, công nghệ đo lường khi khoan (MWD), kích thủy lực công suất lớn và đội ngũ lao động tay nghề cao.

Các phần mềm AI hiện là xương sống trong việc mô phỏng địa chất và thiết kế các giếng khoan ngang kéo dài 5-7 mét dưới lòng đất, một yếu tố then chốt để tối đa hóa sản lượng mỗi giếng. Song, sau năm 2022, phần lớn các công ty Nga không còn quyền truy cập hoặc cập nhật các phần mềm quan trọng này. Trong nhiều trường hợp, chúng trở nên vô dụng.

Không chỉ thiếu công nghệ, Nga còn đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Mâu thuẫn tại Ukraine đã hút hàng triệu thanh niên khỏi lực lượng lao động.

Ngoài ra, việc thiếu các dàn khoan hiện đại, thiết bị đo áp suất, bơm công suất cao và dàn khoan có khả năng “đi bộ” giữa các điểm khoan như các dàn Super Spec của Mỹ cũng là điểm yếu chí tử. Những thiết bị này có giá trị tới hàng chục triệu USD, nằm ngoài khả năng tài chính của kinh tế Nga.

Aleksandr Dyukov, CEO Gazprom Neft, thừa nhận rằng ngành dầu khí Nga thiếu tới hơn 200 thiết bị và cảm biến khoan quan trọng, từ khả năng đo độ sâu tầng đá cho đến theo dõi hướng khoan trong thời gian thực, tất cả đều cần thiết trong khai thác dầu đá phiến hiện đại.

Trước viễn cảnh ảm đạm đó, các chuyên gia của S&P Global dự báo nếu tình hình không cải thiện, sản lượng dầu của Nga có thể giảm hơn 20% vào năm 2030, chỉ còn khoảng 8 triệu thùng mỗi ngày - mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Mức giảm này sẽ xảy ra trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng. BP dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2030 đạt 103,4 triệu thùng/ngày, trong khi OPEC lạc quan hơn, dự báo con số có thể lên tới 113 triệu thùng/ngày.

'Đòn cân não' của nền kinh tế gần 4.000 tỷ USD: 'Bắt tay' Mỹ giữa lúc tuyên bố không ngừng mua dầu Nga

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
nga, dầu thô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Warren Buffett vừa có nước cờ khiến thị trường không ngờ, mở hầu bao chi số tiền lớn nhất 3 năm: Thương vụ lớn cuối cùng trên ghế CEO?

Warren Buffett vừa có nước cờ khiến thị trường không ngờ, mở hầu bao chi số tiền lớn nhất 3 năm: Thương vụ lớn cuối cùng trên ghế CEO? Nổi bật

Quan chức Fed lên tiếng: Không thể cắt giảm lãi suất hàng loạt rồi chờ lạm phát tự giảm, NHTW rơi vào thế khó

Quan chức Fed lên tiếng: Không thể cắt giảm lãi suất hàng loạt rồi chờ lạm phát tự giảm, NHTW rơi vào thế khó Nổi bật

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

07:16 , 06/10/2025
Chất thải hạt nhân tái chế sẽ cung cấp năng lượng cho pin vũ trụ trên xe tự hành và tàu đổ bộ lên Mặt Trăng của NASA

Chất thải hạt nhân tái chế sẽ cung cấp năng lượng cho pin vũ trụ trên xe tự hành và tàu đổ bộ lên Mặt Trăng của NASA

22:00 , 05/10/2025
Chiến sự mất một nhà cung cấp vũ khí chiến lược

Chiến sự mất một nhà cung cấp vũ khí chiến lược

21:30 , 05/10/2025
Món đồ được ví như "tương lai nhân loại"này chỉ vừa ra mắt, thế mà Trung Quốc đã có ngay hàng Made in China

Món đồ được ví như "tương lai nhân loại"này chỉ vừa ra mắt, thế mà Trung Quốc đã có ngay hàng Made in China

21:00 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên