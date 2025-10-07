160.000 thùng dầu bất ngờ biến mất khỏi Nga mỗi ngày, đến châu Âu cũng 'lo ngay ngáy': Chuyện gì đang xảy ra?

Nhà máy lọc dầu Kirishi, thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Surgutneftegaz và được coi là một trong những cơ sở chế biến dầu mỏ lớn nhất tại Nga, vừa buộc phải ngừng hoạt động phân xưởng chưng cất dầu thô CDU-6 sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 4/10 gây cháy lớn.

Đây là đơn vị sản xuất có công suất cao nhất của nhà máy, với khả năng xử lý lên đến 8 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương khoảng 160.000 thùng/ngày, chiếm tới 40% tổng công suất của tổ hợp Kirishi.

Theo nguồn tin trong ngành, quá trình phục hồi và sửa chữa CDU-6 có thể kéo dài ít nhất 1 tháng, khiến cho sản lượng xăng dầu từ nhà máy sẽ sụt giảm đáng kể trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhiên liệu.

Tình trạng thiếu hụt một số loại xăng phổ biến đã diễn ra trong nhiều tuần qua, phần lớn bắt nguồn từ làn sóng tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu của Nga.

Kirishi là tổ hợp lọc dầu lớn nhất khu vực Tây Bắc nước Nga, có công suất xử lý tổng thể khoảng 17,5 triệu tấn dầu mỗi năm, tương đương 6,6% tổng sản lượng lọc dầu toàn quốc tính đến năm 2024. Chỉ riêng trong năm vừa qua, nhà máy đã sản xuất khoảng 2 triệu tấn xăng, 7,1 triệu tấn dầu diesel, 6,1 triệu tấn dầu nhiên liệu và 600.000 tấn nhựa đường.

Được biết, dù CDU-6 bị tê liệt, nhà máy vẫn đang nỗ lực duy trì hoạt động ở mức khoảng 70% công suất bằng cách huy động các phân xưởng còn lại. Trong đó, một phân xưởng từng bị hư hại vào giữa tháng 9 đang được tái khởi động sau khi sửa chữa. Tuy vậy, tổn thất do mất đi gần 160.000 thùng dầu thô xử lý mỗi ngày chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung trong nước và cả xuất khẩu.

Thị trường năng lượng châu Âu hiện cũng đang theo dõi sát sao diễn biến này. Việc ngừng hoạt động CDU-6 có thể "bóp nghẹt" nguồn cung các sản phẩm chưng cất trung bình như dầu diesel - vốn đã khan hiếm do lệnh trừng phạt, các nút thắt trong chuỗi logistics và gián đoạn từ các nhà máy khác. Dù một phần tổn thất có thể được bù đắp bởi các đơn vị lọc dầu lân cận, các nhà máy này sẽ phải đối mặt với áp lực về biên lợi nhuận ngày càng giảm.

Cùng thời điểm, Ukraine cũng tuyên bố đã thực hiện một đòn tấn công riêng biệt vào trạm trung chuyển dầu Feodosia tại Crimea, nơi được xem là đầu mối vận chuyển nhiên liệu quan trọng phục vụ hậu cần quân sự Nga. Kyiv cho biết cơ sở lưu trữ của trạm này đã chịu “thiệt hại đáng kể”.

Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã cảnh báo rằng nếu sản lượng dầu thô hoặc sản phẩm lọc dầu của Nga bị cắt giảm thêm nữa, giá dầu thế giới có thể vượt mốc 100 USD/thùng.

Trước mắt, tập đoàn Surgutneftegaz vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ thiệt hại cũng như thời gian hoàn tất sửa chữa. Trong khi đó, các nhà phân tích và thương nhân quốc tế đang theo dõi kỹ lưỡng dữ liệu vệ tinh và dòng chảy sản phẩm để đánh giá ảnh hưởng đến thị trường dầu toàn cầu từ sự cố tại Kirishi.

Tham khảo Oilprice; Reuters﻿