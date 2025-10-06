Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗ lực ngoại giao mới nhất về xung đột Israel - Hamas

06-10-2025 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Israel và nhóm vũ trang Hamas ngày 6-10 dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Ai Cập là nước chủ nhà của cuộc đàm phán lần này, tập trung vào những sắp xếp cuối cùng liên quan thời điểm thả con tin Israel và danh sách tù nhân Palestine sẽ được trả tự do. Ngoài ra, theo đài CNBC, các cuộc đàm phán cũng thảo luận về bản đồ thể hiện kế hoạch rút quân của Israel khỏi một số khu vực ở Dải Gaza.

Theo trang Bloomberg, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng đến Ai Cập để tham gia cuộc đàm phán. Trước đó, Hamas đã yêu cầu thảo luận về một số nội dung trong kế hoạch 20 điểm của ông Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột.

Theo kế hoạch này, Hamas sẽ thả 48 con tin còn lại - khoảng 20 người được cho là còn sống - trong vòng 3 ngày, đồng thời từ bỏ quyền lực và giải giáp. Đổi lại, Israel sẽ ngừng các cuộc tấn công và rút khỏi phần lớn Dải Gaza, thả hàng trăm tù nhân Palestine, đồng thời cho phép dòng viện trợ nhân đạo vào và tiến tới tái thiết khu vực.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất về xung đột Israel - Hamas- Ảnh 1.

Khói bốc lên ở Dải Gaza sau một cuộc tấn công của Israel ngày 5-10.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng hoan nghênh kế hoạch này nhưng nhấn mạnh đó chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Ông Netanyahu cuối ngày 4-10 cho biết việc trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine sẽ diễn ra ngay sau khi đạt được thỏa thuận và Hamas sẽ bị giải giáp trong giai đoạn 2 của kế hoạch, thông qua biện pháp ngoại giao hoặc hành động quân sự.

Trong khi đó, phía Hamas cho hay việc trao trả con tin sẽ phụ thuộc vào các điều kiện cần thiết trên thực địa. Ông Musa Abu Marzouk, quan chức cấp cao của Hamas, nói với kênh Al Jazeera ngày 4-10 rằng nhóm này sẽ tham gia đàm phán về mọi vấn đề liên quan kế hoạch của Mỹ. Ngoài ra, phần lớn kế hoạch này, chủ yếu là các điều khoản liên quan việc quản lý Dải Gaza trong tương lai, cũng cần được thảo luận với các phe phái khác của Palestine và có thể mất nhiều tháng để hoàn tất mọi việc.

Ai Cập và Qatar đều lên tiếng ủng hộ tuyên bố phản hồi của Hamas đối với kế hoạch của Mỹ. Tuy nhiên, theo đài Sky News, tuyên bố này vẫn có một số lưu ý quan trọng khiến mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Đáng chú ý, Hamas tránh đưa ra cam kết từ bỏ vũ khí dù kế hoạch yêu cầu điều đó. Với Israel và Mỹ, điều đó là không thể thương lượng.

Mặt khác, kế hoạch của ông Donald Trump có thể tham vọng nhưng cũng mơ hồ khi để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về biên giới, tái thiết, quản trị, an ninh và quyền tự quyết của người Palestine. Tất cả đều là những vấn đề cực kỳ nhạy cảm, từng phá hủy các nỗ lực hòa bình trước đây. Tiến triển thực sự trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán chi tiết và thiện chí thật sự từ tất cả các bên, điều mà trước đây thường thiếu.

Qatar tức giận sau cuộc tấn công của Israel, Mỹ lập tức xoa dịu

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Từ Khóa:
Israel

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nguồn thu quan trọng nhất của Nga đối diện cơn khủng hoảng âm thầm: Nguồn cung sắp cạn kiệt, có thể 'mất trắng' hàng trăm tỷ USD

Nguồn thu quan trọng nhất của Nga đối diện cơn khủng hoảng âm thầm: Nguồn cung sắp cạn kiệt, có thể 'mất trắng' hàng trăm tỷ USD Nổi bật

Warren Buffett vừa có nước cờ khiến thị trường không ngờ, mở hầu bao chi số tiền lớn nhất 3 năm: Thương vụ lớn cuối cùng trên ghế CEO?

Warren Buffett vừa có nước cờ khiến thị trường không ngờ, mở hầu bao chi số tiền lớn nhất 3 năm: Thương vụ lớn cuối cùng trên ghế CEO? Nổi bật

Bước nhảy vọt nghìn tỷ USD: Đánh bại năng lượng hóa thạch, đây là thứ thống trị toàn cầu năm 2025

Bước nhảy vọt nghìn tỷ USD: Đánh bại năng lượng hóa thạch, đây là thứ thống trị toàn cầu năm 2025

09:19 , 06/10/2025
Bão Matmo đổ bộ miền Nam Trung Quốc, 151.000 người phải sơ tán

Bão Matmo đổ bộ miền Nam Trung Quốc, 151.000 người phải sơ tán

09:00 , 06/10/2025
Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

07:16 , 06/10/2025
Chất thải hạt nhân tái chế sẽ cung cấp năng lượng cho pin vũ trụ trên xe tự hành và tàu đổ bộ lên Mặt Trăng của NASA

Chất thải hạt nhân tái chế sẽ cung cấp năng lượng cho pin vũ trụ trên xe tự hành và tàu đổ bộ lên Mặt Trăng của NASA

22:00 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên