Qatar tức giận sau cuộc tấn công của Israel, Mỹ lập tức xoa dịu

Ngày 9/9, khoảng 15 máy bay của Israel đã xuất kích, bắn hơn 10 quả đạn có độ chính xác cao vào khu phức hợp của Hamas ở Doha (Qatar). Israel khẳng định đây là một hành động đơn phương nhằm loại bỏ các lãnh đạo Hamas, và không có bên nào khác tham gia.

Hamas cho biết vụ tấn công có gây thương vong, nhưng Israel “đã thất bại trong nỗ lực loại bỏ nhóm đàm phán ngừng bắn của phong trào”, vì các thành viên cấp cao Hamas vẫn sống sót.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố đã nhận được cảnh báo về cuộc tấn công từ quân đội Mỹ ngay trước khi diễn ra. Ông không nói rõ liệu Israel có phải là bên thông báo cho quân đội Mỹ hay không.

"Việc đơn phương ném bom bên trong Qatar - một quốc gia có chủ quyền và đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian cho hòa bình - sẽ không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ", ông Trump viết. "Tuy nhiên, việc loại bỏ Hamas là một mục tiêu hợp lý".

Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff cảnh báo Qatar về cuộc tấn công sắp xảy ra. Nhưng Qatar bác bỏ thông tin này, nói rằng các báo cáo về việc họ đã được cảnh báo trước khi vụ tấn công xảy ra là sai sự thật. Qatar chỉ nhận được cuộc gọi từ một quan chức Mỹ khi các tiếng nổ đã vang lên ở thủ đô Doha.

Trong khi Israel khẳng định các cuộc tấn công là chính đáng, thì Doha cho rằng Israel đã phản bội Qatar. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết, các cuộc không kích đe dọa làm chệch hướng cuộc đàm phán hòa bình mà Qatar đang làm trung gian giữa Hamas và Israel.

"Qatar có quyền đáp trả và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả", ông al-Thani nói với các phóng viên. Qatar cho biết cuộc tấn công của Israel đã làm thiệt mạng một thành viên của lực lượng an ninh nội địa Qatar, và làm bị thương một số người khác.

Tổng thống Mỹ Trump đã đảm bảo với lãnh đạo Qatar trong một cuộc điện đàm sau vụ tấn công, rằng "những điều như vậy sẽ không xảy ra nữa". Ông cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hai quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết quân đội Mỹ đã được Israel thông báo ngay trước cuộc không kích, nhưng không có sự phối hợp hay chấp thuận nào từ Washington.

Ông Trump đã có chuyến thăm cấp cao tới Qatar vào tháng 5, và nghỉ tại một khách sạn cách địa điểm bị tấn công hôm 9/9 khoảng 2 km.

Một tòa nhà ở Doha bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Reuters)

Cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội

Cuộc không kích diễn ra ngay sau khi lực lượng vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Qassam, nhận trách nhiệm về vụ nổ súng hôm 8/9 khiến sáu người thiệt mạng tại một trạm xe buýt ở ngoại ô Jerusalem.

Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng hành động của quân đội nước này "hoàn toàn chính đáng" và được ra lệnh sau vụ tấn công Jerusalem, cũng như cái chết của bốn binh sĩ Israel tại Dải Gaza.

"Đã qua rồi cái thời mà các thủ lĩnh phong trào được hưởng quyền miễn trừ dưới bất kỳ hình thức nào", ông Netanyahu phát biểu trên truyền hình. "Tôi sẽ không cho phép quyền miễn trừ đó tồn tại”.

Tuy nhiên, cuộc tấn công đã vấp phải sự lên án từ Ả-rập Xê-út, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời đe dọa làm chệch hướng các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza và nỗ lực của ông Trump nhằm tìm kiếm một kết thúc cho cuộc xung đột kéo dài gần hai năm.

Qatar là đối tác an ninh của Mỹ và là nơi đặt Căn cứ Không quân al-Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Cùng với Ai Cập, Qatar đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

EU gọi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel theo Hiệp định Abraham năm 2020, gọi đây là hành động "hèn nhát".

Giáo hoàng Leo đã bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ khác thường về hậu quả của cuộc tấn công của Israel tại Qatar. "Toàn bộ tình hình rất nghiêm trọng", ông nói.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công và cho biết Qatar đã đóng một vai trò rất tích cực trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, cũng như giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ.

Quân đội Israel đã loại bỏ một số lãnh đạo cấp cao của Hamas kể từ khi nhóm chiến binh Palestine này tấn công Israel vào tháng 10/2023.

Trong suốt cuộc xung đột ở Dải Gaza, Israel cũng đã ném bom Li-băng, Syria, Iran và Yemen.