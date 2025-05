Chê Air Force One kém ấn tượng, ông Trump nhắm đến quà tặng "Cung điện bay" 400 triệu USD từ Qatar

Tờ USA Today ngày 14/5 đưa tin, khi hạ cánh và nhìn sang các máy bay của các nhà lãnh đạo Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang đỗ trên đường băng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng máy bay của ông không thể so được.

"Đây dường như là một chiếc máy bay hoàn toàn khác", ông Trump nói với nhà báo Sean Hannity của kênh Fox News đang có mặt trên máy bay Air Force One trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Trung Đông vào tuần này. "Nó [Air Force One] nhỏ hơn nhiều. Nó kém ấn tượng hơn."

Một chiếc Boeing 747 của Hoàng gia Qatar nằm trên đường băng của Sân bay quốc tế Palm Beach ở Nam Florida, Mỹ, vào ngày 15/2/2025. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo USD Today, khi Tổng thống Trump có ý định nhận Boeing 747-8, thường được gọi là "Cung điện bay", từ Hoàng gia Qatar ‒ món quà nước ngoài trị giá 400 triệu USD, lớn nhất từ trước đến nay dành cho một tổng thống Mỹ ‒ những điểm khác biệt bên ngoài có thể không khiến những người đi máy bay thông thường chú ý.

Máy bay của Hoàng gia Qatar dài hơn Air Force One 5,6 mét, có tải trọng lớn hơn, bay nhanh hơn và xa hơn một chút. Nó cũng mới hơn Air Force One 22 năm, được chế tạo vào năm 1990.

Nhưng theo truyền thông Mỹ, máy bay của Hoàng gia Qatar tạo sự khác biệt rõ ràng nhất với các tiện nghi xa hoa bên trong: đồ nội thất bằng da màu trắng kem và nâu, thảm và tác phẩm nghệ thuật do công ty thiết kế nội thất nổi tiếng của Pháp Cabinet Alberto Pinto thiết kế.

Tổng thống Trump đã mô tả mẫu Air Force One là một di sản cũ kỹ và máy bay của Hoàng gia Qatar là một bản nâng cấp rất cần thiết. "Chúng ta là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ", ông Trump nói. "Tôi tin rằng chúng ta nên có chiếc máy bay ấn tượng nhất."

Nhưng nếu được chuyển đổi thành Air Force One, nội thất của chiếc máy bay nếu nhận từ Hoàng gia Qatar sẽ phải được tháo dỡ hoàn toàn, lắp đặt công nghệ giám sát vì lý do an ninh và thiết kế lại, các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa trong các ủy ban giám sát các lực lượng vũ trang thuộc Quốc hội Mỹ và cơ quan tình báo Mỹ nói với tờ Wall Street Journal.

Tổng thống Trump đã phàn nàn rằng nhà sản xuất Boeing đã quá chậm trễ trong việc hoàn thành mẫu Air Force One mới sau khi chính quyền của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên đã trao cho công ty này hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD vào năm 2018 để chế tạo hai máy bay Air Force One mới.

CNN đưa tin những chiếc máy bay mới có thể được bàn giao vào năm 2027, sớm hơn hai năm so với thời điểm dự kiến gần đây nhất và trước khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump kết thúc.

Theo USA Today, ý tưởng của ông Trump là để chiếc máy bay nếu nhận từ Hoàng gia Qatar đóng vai trò là máy bay phục vụ tổng thống tạm thời cho đến khi Boeing hoàn thành việc chế tạo các phiên bản mới của Air Force One. Sau đó, chiếc máy bay của Hoàng gia Qatar sẽ được chuyển đến thư viện tổng thống tương lai của ông.

Các thành viên Đảng Dân chủ và những người chỉ trích khác về động thái này cho rằng việc nhận máy bay từ Hoàng gia Qatar có thể vi phạm Điều khoản về thù lao của Hiến pháp Mỹ. Điều khoản này cấm bất kỳ viên chức Mỹ nào “nhận bất kỳ món quà nào dưới bất kỳ hình thức nào, từ bất kỳ Vua, Hoàng tử hay chính phủ nước ngoài nào".

Nhà Trắng đã phản bác rằng chiếc máy bay này là quà tặng cho Không quân Mỹ, không phải tặng cho cá nhân Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới báo chí trên Air Force One trên đường đến Doha, Qatar, vào ngày 14/5/2025. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết hôm 14/5 rằng lời đề nghị tặng một chiếc máy bay hạng sang cho Mỹ của quốc gia vùng Vịnh này không phải là một món quà cá nhân.

"Đây là giao dịch giữa chính phủ với chính phủ. Không liên quan gì đến nhân sự, dù là ở phía Mỹ hay phía Qatar, mà là giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Quốc phòng", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN, bác bỏ những cáo buộc rằng Qatar đang sử dụng nó như một cách để gây ảnh hưởng đến Tổng thống Trump.

Ông Al Thani nói thêm rằng về cơ bản, nếu Mỹ cần điều gì đó và điều đó hợp pháp, thì người Qatar sẽ giúp đỡ, nhưng không phải vì họ muốn nhận lại điều gì khác.

Mặc dù Nhà Trắng chưa công bố thông tin về chiếc máy bay của Hoàng gia Qatar mà Tổng thống Trump muốn nhận, nhưng trang tin Semafor từng theo dõi số hiệu của chiếc máy bay này khi nó đỗ tại Sân bay quốc tế Palm Beach ở Nam Florida (Mỹ) vào đầu năm nay. Con số đó trùng khớp với số sê-ri của một chiếc máy bay Boeing được nêu chi tiết trong "Bản tóm tắt thông số kỹ thuật máy bay" dài 16 trang của công ty AMAC Aerospace (Thụy Sĩ). Không rõ liệu chiếc máy bay của Hoàng gia Qatar có được cải tạo hay không kể từ khi bản tóm tắt được đăng vào năm 2023.

Sau đây là so sánh giữa máy bay của Hoàng gia Qatar với Air Force One dựa trên thông tin công khai được USA Today đăng tải:

Boeing 747-200B so với Boeing 747-8

Air Force One có cơ sở là mẫu Boeing 747-200B, với bình chứa nhiên liệu lớn hơn và động cơ mạnh hơn so với mẫu 747-200 tiêu chuẩn. Boeing bắt đầu sản xuất mẫu máy bay này lần đầu tiên vào năm 1972.

Air Force One được nâng cấp từ mẫu 747-200B ban đầu, bao gồm thiết bị điện tử và liên lạc đặc biệt, băng tải hành lý độc lập, cầu thang máy bay phía trước và phía sau, và khả năng tiếp nhiên liệu trên không.

Theo Boeing, máy bay của Hoàng gia Qatar là Boeing 747-8, một mẫu máy bay thân rộng có thân dài hơn và cánh được thiết kế lại. Mẫu máy bay này được đưa ra thị trường vào năm 2011.

Tuổi đời của máy bay

Theo USA Today, chiếc máy bay Air Force One hiện tại được hoàn thiện vào năm 1990 và đã phục vụ sáu đời tổng thống Mỹ: George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden và Donald Trump.

Còn Hoàng gia Qatar đã mua chiếc Boeing 747-8 vào năm 2012, cùng năm chiếc máy bay này được chế tạo. Nội thất của máy bay đã được tân trang lại và bắt đầu hoạt động vào năm 2015.

Máy bay của Qatar có thể bay xa hơn

Ngoài việc dài hơn và cao hơn một chút, chiếc 747-8 do Hoàng gia Qatar sở hữu còn có sải cánh rộng hơn: 5,7 mét so với 5 mét của Air Force One.

Máy bay 747-8 của Hoàng gia Qatar cũng có thể bay xa hơn với quãng đường 14.300 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Còn Air Force One có thể bay khoảng 12.500 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Máy bay 747-8 có tải trọng cất cánh tối đa là 447,7 tấn, so với 377,95 tấn của Air Force One.

So sánh máy bay Boeing 747-8 của Hoàng gia Qatar với Air Force One Boeing 747-200B. Nguồn: Boeing, AeroTime. Đồ họa: USA Today

Nội thất trên máy bay

Theo thông tin từ Boeing và Không quân Mỹ, Air Force One có diện tích sàn bên trong khoảng 372 m2; bao gồm một phòng điều hành với các phòng cho cả Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân (được trang bị phòng thay đồ, phòng vệ sinh và phòng tắm), phòng hội nghị và phòng ăn, khu vực văn phòng cho các nhân viên cấp cao, một khu vực có thể chuyển đổi thành cơ sở y tế, cũng như khu vực ngồi cho nhân viên của Tổng thống và Mật vụ, phi hành đoàn thuộc Không quân Mỹ và các nhà báo đi theo đoàn.

Air Force One cũng có hai bếp có thể phục vụ 100 suất ăn cùng lúc, radio đa tần tiên tiến cho liên lạc trên không, mặt đất và vệ tinh, và thiết bị dẫn đường, điện tử và liên lạc hiện đại.

Air Force One có sáu nhà vệ sinh cho hành khách.

Trong khi đó, những bức ảnh chụp máy bay cho thấy nội thất của chiếc máy bay do Hoàng gia Qatar sở hữu có thiết kế hiện đại hơn với ghế ngồi và thảm màu trắng kem sang trọng.

Theo truyền thông Mỹ, tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc người Mỹ quá cố Alexander Calder được trưng bày khắp nơi, cùng với thảm Tai Ping đặt riêng, đồ đạc bằng gỗ thích và gỗ wacapou.

Bố cục trên máy bay bao gồm phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách, hành lang riêng cho khu vực sinh hoạt của chủ nhân máy bay, khu vực phòng khách ở tầng trên với ghế sofa dài bọc da hướng ra TV màn hình phẳng lớn, văn phòng riêng và một số phòng trưng bày.

Các tiện nghi bao gồm rèm cửa sổ điện, hệ thống nước nóng - lạnh cho mỗi bồn rửa và vòi hoa sen, hệ thống giải trí và trò chơi điện tử, cùng với hệ thống âm thanh, truyền hình và internet băng thông rộng hiện đại.

Máy bay có chín nhà vệ sinh dành cho hành khách, ngoài một nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính và một nhà vệ sinh khác trong phòng ngủ dành cho khách.

Theo USA Today, CNN, The National