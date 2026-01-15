Con gái tử vong trên đường về nhà chịu tang cha vì cần cẩu đổ sập vào đoàn tàu đang chạy ở Thái Lan

Ngày hôm qua (14/1), một vụ sập cần cẩu vào đoàn tàu đang chạy đã khiến ít nhất 32 người tử vong. Tai nạn xảy ra tại khu vực đường sắt Ban Thanon Khot (tỉnh Nakhon Ratchasima), đoàn tàu từ Bangkok đi Ubon Ratchathani đã gặp tai nạn trên đoạn tuyến thuộc dự án đường sắt cao tốc Thái – Trung do Công ty Italian-Thai thi công.

Tính đến hiện tại, vụ việc đã khiến 32 người thiệt mạng và 67 người bị thương trong tổng số 208 hành khách.

Chananyat Wongchan, người đang trên đường về quê dự tang lễ của cha mình, nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa tại Korat.

Chananyat Wongchan di chuyển trên toa tàu số hai. Một ngày trước vụ tai nạn, Chananyat đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội thông báo về cái chết của cha cô và nói rằng cô sẽ sớm trở về nhà. Sáng sớm thứ Tư, một người thân đã hỏi khi nào cô sẽ quay về. Cô trả lời vào khoảng 06:28 rằng cô sẽ về trong ngày hôm đó - chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người, trong đó có cô gái đang trên đường về chịu tang cha

Sau đó, bạn trai của cô đã đăng một bức ảnh về đoàn tàu lên mạng xã hội, xác nhận rằng thi thể của cô đã được tìm thấy.

“Trong vụ sập cần cẩu lên đoàn tàu, hiện tôi đã tìm thấy thi thể của bạn gái mình,” anh viết. “Hôm nay là ngày trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ.”

Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát cho đến tận tối muộn trong khi các nhà điều tra làm việc để xác định nguyên nhân khiến cần cẩu bị sập.

Nguồn: Khaosod