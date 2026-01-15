Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái tử vong trên đường về nhà chịu tang cha vì cần cẩu đổ sập vào đoàn tàu đang chạy ở Thái Lan

15-01-2026 - 16:58 PM | Tài chính quốc tế

Vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 32 người tử vong, trong đó có Chananyat Wongchan.

Ngày hôm qua (14/1), một vụ sập cần cẩu vào đoàn tàu đang chạy đã khiến ít nhất 32 người tử vong. Tai nạn xảy ra tại khu vực đường sắt Ban Thanon Khot (tỉnh Nakhon Ratchasima), đoàn tàu từ Bangkok đi Ubon Ratchathani đã gặp tai nạn trên đoạn tuyến thuộc dự án đường sắt cao tốc Thái – Trung do Công ty Italian-Thai thi công.

Tính đến hiện tại, vụ việc đã khiến 32 người thiệt mạng và 67 người bị thương trong tổng số 208 hành khách.

Chananyat Wongchan, người đang trên đường về quê dự tang lễ của cha mình, nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa tại Korat.

Chananyat Wongchan di chuyển trên toa tàu số hai. Một ngày trước vụ tai nạn, Chananyat đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội thông báo về cái chết của cha cô và nói rằng cô sẽ sớm trở về nhà. Sáng sớm thứ Tư, một người thân đã hỏi khi nào cô sẽ quay về. Cô trả lời vào khoảng 06:28 rằng cô sẽ về trong ngày hôm đó - chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người, trong đó có cô gái đang trên đường về chịu tang cha

Sau đó, bạn trai của cô đã đăng một bức ảnh về đoàn tàu lên mạng xã hội, xác nhận rằng thi thể của cô đã được tìm thấy.

“Trong vụ sập cần cẩu lên đoàn tàu, hiện tôi đã tìm thấy thi thể của bạn gái mình,” anh viết. “Hôm nay là ngày trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ.”

Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát cho đến tận tối muộn trong khi các nhà điều tra làm việc để xác định nguyên nhân khiến cần cẩu bị sập.

Nguồn: Khaosod

Thái Lan: Cần cẩu đổ sập xuống đoàn tàu đang chạy, ít nhất 22 người thiệt mạng

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng chục tàu chở dầu Venezuela đang di chuyển bất ngờ bị truy đuổi, buộc phải quay đầu

Hàng chục tàu chở dầu Venezuela đang di chuyển bất ngờ bị truy đuổi, buộc phải quay đầu Nổi bật

Giá giảm 15 tuần liên tiếp, dầu Nga lại nhận thêm tin dữ

Giá giảm 15 tuần liên tiếp, dầu Nga lại nhận thêm tin dữ Nổi bật

Phát minh đột phá của Trung Quốc làm chấn động ngành năng lượng: Pin hoạt động tới 1.700 chu kỳ, chịu nhiệt 140 độ C, tiềm năng thành kho trữ hàng tỷ tấn năng lượng sạch

Phát minh đột phá của Trung Quốc làm chấn động ngành năng lượng: Pin hoạt động tới 1.700 chu kỳ, chịu nhiệt 140 độ C, tiềm năng thành kho trữ hàng tỷ tấn năng lượng sạch

16:16 , 15/01/2026
Dấu hiệu nóng: Hàng loạt máy bay tiếp liệu của Mỹ nối nhau rời căn cứ ở Qatar

Dấu hiệu nóng: Hàng loạt máy bay tiếp liệu của Mỹ nối nhau rời căn cứ ở Qatar

16:00 , 15/01/2026
E ngại vụ Mỹ bắt giữ tàu ngoài khơi Venezuela, hàng loạt tàu chở dầu thực hiện 1 động thái, hy vọng có được sự bảo vệ của Nga

E ngại vụ Mỹ bắt giữ tàu ngoài khơi Venezuela, hàng loạt tàu chở dầu thực hiện 1 động thái, hy vọng có được sự bảo vệ của Nga

15:51 , 15/01/2026
Tăng nhập, giảm xuất - Campuchia ngày càng phụ thuộc hàng Trung Quốc: Những con số 'biết nói'

Tăng nhập, giảm xuất - Campuchia ngày càng phụ thuộc hàng Trung Quốc: Những con số 'biết nói'

15:31 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên