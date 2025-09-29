Israel nêu điều kiện miễn truy cứu trách nhiệm với Hamas

Hôm 28/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận những chi tiết bị tiết lộ về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo. Ông tuyên bố có thể miễn truy cứu trách nhiệm với lực lượng Hamas của người Palestine.

Ông Netanyahu nói với Fox News: "Ví dụ, nếu nhà lãnh đạo Hamas bị áp giải ra khỏi đất nước, vâng, nếu họ kết thúc xung đột, thả tất cả con tin, chúng tôi sẽ thả họ ra. Tôi nghĩ tất cả những điều đó đều là một phần của kế hoạch. Tôi sẽ không nói trước điều gì, vì chúng tôi đang thảo luận ngay lúc này".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Những kế hoạch bị tiết lộ cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cho phép nhà lãnh đạo Hamas rời khỏi Gaza một cách an toàn với điều kiện 48 con tin đang bị giam giữ tại dải Gaza được thả trong vòng 48h, kể từ khi Israel công khai chấp nhận thỏa thuận.

Đổi lại, Israel trả tự do cho hàng trăm tù nhân an ninh Palestine đang thụ án chung thân và hơn 1.000 người dân Gaza bị bắt giữ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cùng thi thể của hàng trăm người. Kế hoạch cũng nêu rõ thành viên Hamas cam kết chung sống hòa bình sẽ được ân xá, trong khi những người muốn rời khỏi Gaza sẽ được cấp hành lang an toàn tới các quốc gia tiếp nhận.

Theo kế hoạch 21 điểm của ông Trump mà truyền thông Trung Đông nắm được, Israel có thể cam kết không tiến hành thêm các cuộc tấn công ở Qatar, vì quốc gia Ả Rập này có vai trò trung gian quan trọng trong xung đột Gaza.

Kế hoạch hòa bình của ông Trump còn kêu gọi tái thiết Gaza để phục vụ người dân và cho phép người Palestine được ở lại vùng đất này nếu họ muốn.

Tương tự, khi đề cập đến cuộc tấn công vào Qatar, ông Netanyahu nói với Fox News: "Những vấn đề này, một lần nữa sẽ được giải quyết, vì mục tiêu của chúng tôi là Hamas, chứ không phải bất cứ điều gì khác. Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt sự đồng thuận về vấn đề này".