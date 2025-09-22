Israel tập kích tên lửa vào Lebanon

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo họ đã "tấn công và tiêu diệt" một chỉ huy của lực lượng Hezbollah ở thị trấn Bint Jbeil nằm về phía nam Lebanon và thừa nhận "một số thường dân không liên quan" cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công.

"IDF lấy làm tiếc về những tổn hại xảy ra đối với cá nhân không liên quan và đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể. Vụ việc đang được xem xét", IDF tiết lộ.

Israel không kích vào phía Nam Lebanon hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri cũng bày tỏ thương tiếc về sự thiệt mạng của dân thường, trong số những người thiệt mạng có một người cha và 3 người con, họ là công dân Mỹ. Theo Ngoại trưởng Lebanon Youssef Raji, người mẹ cũng bị thương nặng trong cuộc tập kích của Israel .

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam mô tả vụ tấn công là "cuộc thảm sát" nhằm vào dân thường. Đồng thời, ông cho biết thêm cuộc tấn công của Israel mang "thông điệp đe dọa" đối với người dân Lebanon đang trên đường trở về nhà ở miền nam.

Ông Salam kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Israel “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất vì những hành vi vi phạm liên tục nghị quyết quốc tế và luật pháp quốc tế”.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho hay họ "rất sốc và phẫn nộ trước sự việc 3 trẻ em trong cùng một gia đình bị sát hại trong vụ tập kích ở miền nam Lebanon".

"Việc tấn công trẻ em là vô lương tâm. Không đứa trẻ nào phải trả giá bằng mạng sống của mình cho xung đột. Những hành vi thù địch phải chấm dứt ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn cho mọi trẻ em", UNICEF tuyên bố.

Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh "không thể có hòa bình khi máu của trẻ em vẫn đổ".

“Từ New York, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhà lãnh đạo đang hiện diện tại hội trường của Liên hợp quốc hãy nỗ lực hết sức để chấm dứt tình trạng vi phạm nghị quyết quốc tế", ông Aoun nhấn mạnh.