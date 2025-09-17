Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng ở biển Đỏ: Israel không kích cảng Yemen để đáp trả Houthi

17-09-2025 - 09:57 AM | Tài chính quốc tế

Israel xác nhận thực hiện đợt tấn công mới vào cảng Hodeidah của Yemen, tuyên bố nhắm vào lực lượng Houthi.

Theo kênh truyền hình Al Masirah (có liên hệ với lực lượng Houthi ở Yemen), vào ngày 16-9, Israel đã tiến hành 12 cuộc tấn công, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Quân đội Israel tuyên bố đây là hành động đáp trả các hoạt động quân sự của Houthi.

Vài giờ trước cuộc tấn công vào thành phố ven biển Đỏ, người phát ngôn của quân đội Israel, ông Avichay Adraee, đã đăng trên mạng xã hội X một thông điệp bằng tiếng Ả Rập, kêu gọi mọi người và các tàu thuyền tại cảng Hodeidah sơ tán ngay lập tức.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Yayha Saree, tuyên bố trên X rằng lực lượng phòng không của họ đang đối phó với máy bay Israel.

Hai nguồn tin tại cảng Hodeidah cho biết các cuộc tấn công của Israel nhắm vào 3 cầu cảng đã được khôi phục sau các cuộc tấn công trước đó. Các cư dân địa phương nói rằng cuộc tấn công kéo dài khoảng 10 phút.

Nóng ở biển Đỏ: Israel không kích cảng Yemen để đáp trả Houthi- Ảnh 1.

Các bồn chứa dầu bốc cháy tại cảng Hodeidah sau cuộc không kích của Israel hồi tháng 7-2024.

Sau các cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nhấn mạnh Houthi sẽ phải nhận những đòn tấn công liên tiếp và trả giá đắt nếu họ tấn công Israel.

Trong khi đó, hãng tin TASS cho biết khoảng một chục tàu mang cờ của nhiều quốc gia như Belize, Panama và Quần đảo Marshall, đang có mặt tại cảng Hodeidah của Yemen khi các cuộc không kích của Israel diễn ra.

Kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự ở dải Gaza vào tháng 10-2023, Houthi đã liên tục phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine. Lực lượng này cũng đã nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trên biển Đỏ, ảnh hưởng đến giao thông hàng hải quốc tế.

Để đáp lại các cuộc tấn công của Houthi, Israel đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Houthi tại Yemen, bao gồm cảng, nhà máy điện và các khu vực dân sự.

Israel cáo buộc Houthi là được Iran hậu thuẫn và đang sử dụng cảng Hodeidah để nhận vũ khí từ Iran.

Vài ngày trước cuộc không kích vào Hodeidah, Houthi đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Ramon của Israel, gần TP Eilat, làm 2 người bị thương. Vụ tấn công này đã khiến hoạt động của sân bay bị tạm dừng trong khoảng hai giờ.

Các cuộc không kích gần đây của Israel đã gây ra nhiều thương vong dân sự nghiêm trọng. 

Tuần trước, một cuộc tấn công khác của Israel vào thủ đô Sanaa và tỉnh al-Jawf, khiến hàng chục người thiệt mạng. Vụ tấn công này được cho là nhằm vào các cơ sở tình báo và truyền thông của Houthi. 

3 tàu chiến Mỹ bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ

Theo Huệ Bình

Người Lao động

